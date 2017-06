El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 30 junio 2017 Jose van Dijck: "las redes sociales gobiernan la manera en que vivimos" Como investigadora de la teoría de los medios y las nuevas tecnologías, Van Dijck es autora de "La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales", en la que realiza un revelador análisis del mundo que comenzó a abrirse a partir del concepto de web 2.0.

La investigadora holandesa Jose van Dijck, experta en comunicación digital, advirtió que "las redes sociales gobiernan la manera en que vivimos, pero de forma inconsciente", por eso exhortó a que esas plataformas "transparenten" la forma en que generan la información que le llega a cada cibernauta.

De visita en Buenos Aires, invitada por la Fundación Osde, la experta brindó una conferencia donde se refirió a la subjetividad que moldean las redes, las tensiones de poder entre usuarios y grandes corporaciones de tecnología y comunicación y el rol de las sociedades a partir de este fenómeno.

Como investigadora de la teoría de los medios y las nuevas tecnologías, Van Dijck es autora de "La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales", en la que realiza un revelador análisis del mundo que comenzó a abrirse a partir del concepto de web 2.0, que se alimenta también de la participación activa de los usuarios, a través de redes sociales, como Facebook, Twitter, Flickr, YouTube y Wikipedia.

- Télam: ¿De qué manera y en qué sentido la conectividad a través de las redes sociales han modificado la vida de las personas?

- Jose van Dijck: Obviamente las plataformas en línea, especialmente las redes sociales, se han vuelto muy importantes por la manera en que la gente se conecta y porque se hace todo a través de Internet. La información acerca de con quién nos comunicamos, a dónde vamos, con quién nos contactamos está mediado por los dispositivos. Así que de hecho esos dispositivos o plataformas saben muchísimo acerca de nosotros, más de lo que nos damos cuenta, porque brindamos mucha información en forma inconsciente que les permiten rastrearnos todo el tiempo.

- T: ¿Hasta qué punto los usuarios son conscientes de este fenómeno de control de las redes?

- J.V.D.: Creo que en general la gente no tiene una idea precisa de lo que hacen las redes sociales, o lo que las plataformas en línea le hacen a la gente. Básicamente lo que hacen es gobernar la manera en que vivimos. Por ejemplo la gente se saca selfies y al sacarse selfies crea una sensación de popularidad y siente que tiene que subirla a internet para ser popular entre los amigos. Especialmente esto sucede entre los niños, hay una edad en que son fáciles de manejar, especialmente los jóvenes y niños son muy impresionables, y para ellos la popularidad es esencial, porque el sentido de la privacidad ha cambiado radicalmente. Estudios en psicología están demostrando que los niños entre 13 y 15 no son conscientes de lo que sucede con el uso de las redes: que les están pidiendo sus datos, imágenes y lo que hacen con Internet. Entonces si les preguntamos qué significa para vos usar Internet, responden: "no quiero que mis padres vean lo que hago".



LOS MAS PELIGROSOS



- T: ¿Quiénes son más peligrosos en el manejo de información, los gobiernos o las empresas?

- J.V.D.: Yo agregaría en esa pregunta a las organizaciones de la sociedad civil porque nosotros como usuarios tenemos que poder entender cómo funciona. Como usuarios individuales podemos hacer muy poco para afectar lo que hacen las empresas, y el gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y tenemos que cooperar para asegurarnos de que vamos a vivir en una sociedad de plataformas que sean responsables.

- T: El creador de Facebook, Marck Zuckerberg, habló de crear transparencia al hablar del objetivo de la creación de esa red ¿Usted qué piensa en vista de los resultados?

- J.V.D.: Yo también uso esa palabra, pero cuando quiero que las empresas hagan visibles o sinceren sus mecanismos. Quiero saber por qué a mí Facebook me muestra algunos artículos y por qué a los demás, otros; creo que Facebook tiene que transparentrar cómo usan sus algoritmos. Hay que hacer visible para todos cómo uno está usando los medios y qué elecciones entran en la creación de noticias, porque la transparencia es la clave para crear confianza.





Fuente: