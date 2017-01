Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes - 11 enero 2017 Juan Fernández Chávez: "tenemos que defender como lo hicimos alguna vez" "Hay que cambiar el chip de lo que fue el Súper 4 y ahora ponernos las pilas para seguir de la mejor manera en la Liga", sentenció el alero de 25 años. El "Verde" continúa con su preparación para jugar su primer partido del año en casa.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación con miras al partido que jugará el domingo desde las 21:30, como local, ante Regatas Corrientes por el reinicio de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo que conduce técnicamente Gonzalo García viene de perder ante San Martín de Corrientes 81-63, en una de las semifinales del torneo Súper 4 que se lo terminó adjudicando San Lorenzo de Almagro.

Luego de la práctica que el plantel "mens sana" realizó la noche del lunes en el Socios Fundadores, el alero Juan Fernández Chávez conversó con El Patagónico. Dijo que hay que "cambiar el chip" y pensar en el primer partido del año que Gimnasia jugará como local el domingo.

"Estamos bien, trabajando duro para el debut nuevamente en lo que va a ser la Liga, ya cambiando el chip de lo que fue el Súper 4 y ahora ponernos las pilas para seguir de la mejor manera en la Liga", sostuvo Fernández Chávez.

En el partido del viernes ante San Martín, Gimnasia entró dormido, mientras que su rival aprovechó esa situación para rápidamente sacar una importante diferencia en el marcador del partido jugado en el "Fortín Rojinegro".

Juan Fernández Chávez consideró al respecto: "creo que nosotros no nos preparamos de la mejor manera en el juego. No salimos enfocados como tendríamos que haberlo hecho y ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron y ya desde el primer cuarto, nos sacaron ventaja y después supieron manejarla a merced de ellos", explicó el ex jugador de Lanús.

Gimnasia, que se ubica cuarto en la Conferencia Sur con 12 triunfos y 11 caídas, volverá a jugar el domingo en casa. Será cuando reciba a Regatas Corrientes, equipo que se ubica tercero en la zona Norte con 14 triunfos y 9 derrotas.

Fernández Chávez afirmó: "estamos con las mejores expectativas. Estamos laburando mucho, y poniéndonos a punto para debutar de vuelta en la Liga de la mejor manera. Tenemos una buena semana para entrenar, incluirlo a Eloy (Vargas, el nuevo refuerzo extranjero que llegó en lugar de Lotanna Nwogbo) en el trabajo y entrenar, entrenar, otra no queda", afirmó el alero de 1,97 metro de estatura.

Con relación a cómo hay que jugarle el domingo a Regatas Corrientes, el jugador de 25 años nacido en Coronel Suárez, manifestó: "tienen buenos jugadores, pero creo que nos tenemos que enfocar más que nada en lo nuestro. Tenemos que volver a defender como lo hicimos alguna vez, creo que nos está costando un poco. Tenemos que retomar la senda de los pases y los buenos tiros en ataque, que creo que fue lo que nos dio de comer durante la primera fase", sentenció.

En la Liga Nacional, Juan Fernández Chávez integró las filas de Libertad de Sunchales, Quimsa de Santiago del Estero y Lanús. Hasta el momento, el alero lleva jugados en la LNB con la camiseta del "Verde" 23 partidos, con 205 puntos convertidos y un promedio de 8,9 por juego.

