27 enero 2017 Juan Insaurralde: "es un partido preparatorio, pero nada amistoso"

Juan Manuel Insaurralde, defensor de Boca Juniors, dijo ayer que el partido de mañana ante River en Mar del Plata "es preparatorio, pero para nada amistoso" y señaló que "se buscará dar un buen espectáculo y ganar para darle una alegría a la gente".

Según Insaurralde "juega mucho lo físico en estos partidos, porque cuesta agarrar ritmo por la pretemporada y el cansancio juega un factor importante", al tiempo que consideró que ante River "habrá que manejar la pelota para no desgastarse tanto, ser inteligente para saber cuándo atacar y cuándo tener el balón, y defender bien".

"Estamos jugando como al final del torneo, sin enganche pero con otro extremo, es decir atacando y buscando el arco rival sin quedar mal atrás, con tenencia y protagonismo con la pelota, y así se vio en estos partidos ante Estudiantes y San Lorenzo", resumió el zaguero en rueda de prensa en el hotel Costa Galana de Mar del Plata.

Sobre la salida de Carlos Tevez y su pase el fútbol chino, Insaurralde dijo que "afectó porque se fue un ídolo y un referente" y agregó que "ya está, hay jugadores que están a la altura y por eso están en Boca. Hay que pensar en lo que viene para fortalecer el grupo, que es algo que se está consolidando en la pretemporada".

Para el defensor chaqueño "es buena la competencia interna por el puesto" y consideró que "hay jugadores de buen nivel, por lo cual hay que estar al 100 por ciento porque si uno se relaja, va al banco".

El otro jugador que participó de la rueda de prensa, Ricardo Centurión, manifestó que "el sábado el equipo va a dejar todo en la cancha" en el Superclásico ante River y consideró que Boca "está jugando como lo hizo al final del torneo".

Centurión coincidió con Insaurralde en el sentido de que "no es fácil reemplazar a Tevez" y se mostró ilusionado "en poder usar la camiseta 10" en el campeonato de fútbol de Primera división.

El atacante, cuyo pase pertenece al club San Pablo, tiene contrato hasta junio próximo en Boca "y se verá que pasará luego, porque todavía no me comunicaron nada".





