Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | RUGBY - 04 abril 2017 Juan Pablo Chorny: "estamos acá porque los jugadores creyeron en el proyecto" Bajo la base del "respeto y la constancia", el representativo de la Unión Austral aseguró la plaza para la edición del Campeonato 2018. En tanto que busca ser uno de los protagonistas de la final al ascenso.

Saldo positivo para la Selección Austral de Rugby Sub 18 que en el retorno al Campeonato Argentino Juvenil no sólo mantuvo la categoría y aseguró la plaza para la edición 2018, sino que también cuenta con chances de poder llegar a disputar la final para el ascenso a la zona Campeonato.

Ayer por la tarde, y en un alto del entrenamiento que llevaban en la costanera de Villa Carlos Paz (porque las inclemencias del tiempo impidieron usar las canchas de los clubes), su entrenador Juan Pablo Chorny dio su parecer sobre la actualidad que transita el equipo que conduce.

"El primer objetivo era mantener la categoría y se logró. Ahora vamos por un segundo objetivo que es ser protagonista de una final por el ascenso. Pero ya el mantener la categoría es un hecho en sí mismo. Queremos hacer las cosas bien y poder llegar a ser protagonistas de una final. Por supuesto que nos faltan afinar detalles como mantener la regularidad en el partido y no relajarnos sobre el final o no descuidar detalles que luego traen como consecuencia que el marcador no retrate lo que sucedió en el desarrollo del partido", sostuvo en diálogo con El Patagónico.

Asegurar la permanencia en una categoría que hacía tiempo la Unión Austral no participaba, y soñar con el posible ascenso parece un proyecto muy ambicioso para un seleccionado que comienza a sentar las bases de una metodología de trabajo. Sin embargo, su entrenador redobló la idea.

"No es demasiada ambición porque nos propusimos desde el primer momento que íbamos a ir por lo más alto que pudiéramos, que el techo estaba condicionado por nosotros mismos. Por la superación en el día a día. Por ser un equipo cada día mejor. Y que si nos tocaba perder que ello sea porque el rival fue superior en el campo de juego. Y que si en algún partido, el rival era mejor pero no aprovechaba su ventaja, nosotros íbamos a tener la suficiente actitud para aprovechar esos descuidos", recalcó Chorny.

Siempre con una mentalidad ganadora y hablando en forma colectiva, cada integrante de la Selección Austral Sub 18 entendió el mensaje que el proyecto se construía sobre la base del "respeto y la constancia".

"Estamos acá porque los jugadores creyeron en el proyecto, porque cada uno entendió que tiene un rol, y que eso tienen que cumplirlo. Y que ese rol puede variar, porque tenemos jugadores que todavía no les tocó jugar e igual sumaron al equipo desde otro lugar. Por suerte estamos bien y nos esperan partidos difíciles, pero no imposibles, porque todos los equipos tienen sus cosas buenas. Nosotros estamos (NdE: hace un alto en la entrevista telefónica para llamar la atención de sus jugadores por patear en el único lugar donde hay una persona sentada) bien, pero tenemos cosas para trabajar como la continuidad en este tipo de competencia, donde en el último minuto se puede definir a tu favor o en contra. Ambas cosas nos pasaron", confesó.

Primero entender que el seleccionado detrás de los clubes y que llegan los jugadores bien vistos por sus clubes de origen es lo que prima en la Selección "en la Unión Austral tenemos una base chica y todos tienen la posibilidad de formar parte del plantel, siempre y cuando prime el buen comportamiento en sus clubes, la constancia, el sacrificio y el entrenamiento diario. Acá los chicos creyeron en el proyecto y se pudo dar esto. Sin la apuesta de los jugadores no hubiéramos llegado a nada. Porque en definitiva cada uno de ellos pudo lo mejor de su individualidad para sumar en forma colectiva", sentenció.



