Juan XXIII: "no se cuenta con toda la flota durante la noche"

Luego de que El Patagónico diera a conocer que "vecinos del Juan XXIII reclaman que las máquinas no trabajan las 24 horas" el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, explicó cómo se lleva a cabo el cronograma nocturno de trabajo en las calles internas del barrio Juan XXIII. En ese marco, aclaró que "si bien no se cuenta actualmente con toda la flota diurna durante la noche, hay máquinas trabajando permanentemente para brindar celeridad a la limpieza del sector".

Al respecto, Palomeque explicó que durante la noche, hay algunos sectores del barrio Juan XXIII que no cuentan con máquinas trabajando. "Siempre que algún vecino realizó una consulta de estas características, aclaramos que por el momento no están todas las máquinas disponibles para hacer trabajos 24 horas, es decir, la flota de máquinas que tenemos durante el día, no puede continuar de manera plena su actividad durante la noche".

De este modo, detalló que esta situación se debe a que "al convocar a través de los sindicatos la incorporación de personal, hay muchos trámites administrativos a cumplimentar previamente, como pre ocupacionales, ART, o seguros para la costosa maquinaria. Muchas empresas tienen sus prejuicios al respecto y además, tampoco tienen tres turnos de personal por máquina porque este plan de trabajo es excepcional".

"Si bien no es lo ideal para los vecinos, trabajamos fuertemente desde el Municipio para poder darle cada vez más celeridad a las tareas", remarcó el funcionario y adelantó que durante la jornada, reforzarán los trabajos sobre las avenidas principales del sector, como Patricios, Lisandro de la Torre y calles Juana Azurduy y Mariano Rodríguez, atento a requerimientos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, ya que deben concretar tareas de desobstrucción de conductos.

Asimismo manifestó que "estamos trabajando en barrio Pueyrredón y tenemos un equipo particular para Laprida que vamos reforzando a medida que podemos hacerlo, lo hemos hecho en el día de hoy, con personal que viene de Puerto Deseado, de Sarmiento, de Río Mayo, que se han autoconvocando y en Standart y los kilómetros 12, 14 y 17, la situación está más contenida, nuestro prioridad inmediata es liberar el Juan XXIII, lo que nos va a dar la posibilidad de contar con gran recursos para cargar y rellenar y los lugares que se han abierto en otros barrios".