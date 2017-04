Jubilados denuncian penalmente al Gobierno por incumplimiento salarial

Caleta Olivia (agencia)





Un grupo de jubilados provinciales de Caleta Olivia se presentó a media mañana de ayer en la Fiscalía N° 2 que se encuentra a cargo de Gabriel Contreras, para presentar de manera individual denuncias penales contra la gobernadora Alicia Kirchner, el ministro de Economía, Juan Donnini; y el presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, responsabilizándolos del incumplimiento del pago de salarios en plazos legales.

La instancia judicial se concretó en medio de una escalada de protestas del sector pasivo de toda la provincia que se iniciaron la semana pasada y adquirieron mayor gravedad en Río Gallegos, donde otro grupo permanece frente a la Caja de Previsión luego de que Ivovich decidiera suspender las actividades administrativas debido a una inicial toma del edificio.

Hasta hace pocos meses, los jubilados provinciales percibían sus haberes antes de finalizar cada mes, pero esa metodología se fue desdibujando e incluso los pagos se efectivizaron de manera escalonada.

A modo de ejemplo, hasta el viernes solo se cancelaron hasta un tope de 25 mil pesos, pero no se había anunciado una fecha para el resto de los pasivos cuando se produjo la toma de la Caja y la posterior suspensión de actividades.

Los manifestantes consideraron que esa fue una estrategia del titular del organismo para "ganar tiempo", ya que, según declaró Elsa Inao - una de las referentes del grupo- "le presentamos una nota al señor Ivovich, indicándole que las puertas de la Caja estaban abiertas para que trabajen, pero él no vino a trabajar y los empleados tampoco".





"UNA VERGÜENZA"

En Caleta Olivia, la principal vocero de los pasivos, Graciela Rearte, dijo que el destrato que hace el Gobierno provincial para con los pasivos "es una vergüenza" que genera "indignación".

Al mismo tiempo dejó en claro que la protesta no apuntaba a la intervención de la provincia como algunos sectores políticos pudieran especular, sino simplemente a que se respete un derecho constitucional.

Por ello, en la denuncia penal ante la citada fiscalía se dejó expresamente sentado de manera individual que "me presento con el fin de que se investigue a los responsables del incumplimiento detallado, pues el hecho de no percibir mis haberes en tiempo y forma me ocasiona un grave perjuicio, viéndose afectada lisa y llanamente mi manutención y la de mi grupo familiar".

En tal sentido se individualiza como responsables del "presunto delito" a la gobernadora, al ministro de Economía y al presidente de la Caja de Previsión.