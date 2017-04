El Patagónico | Policiales | CASO NESTOR VAZQUEZ - 26 abril 2017 Jueces de otra jurisdicción resolverán hoy si los recusados continuarán el juicio de Vázquez La negativa de los jueces recusados, Raquel Tassello y Martín Cosmaro, de apartarse del tribunal obligó a convocar a otros dos magistrados de la provincia a resolver la cuestión, algo para lo cual se sumará hoy la juez local, Gladys Olavarría. El defensor de Claudio Vera -uno de los acusados por el homicidio de Néstor Vázquez- pidió el apartamiento de los nombrados porque junto al juez Jorge Odorisio fueron denunciados por él ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Es que minutos antes de dictar un veredicto en un juicio por abuso los denunciados se entrevistaron con una testigo, lo cual es causal de destitución.

Tal como viene informando El Patagónico, el juicio por el homicidio de Néstor Vázquez debió comenzar el lunes pero ello no ocurrió en principio porque el abogado Alberto Lucciani, que asiste a Claudio Vera, recusó a dos integrantes del tribunal colegiado que se designó para este debate: Raquel Tassello y Martín Cosmaro, quienes ayer rechazaron la recusación porque entendieron que "no se encuentran dados los recaudos" invocados por el defensor.

Por esa razón se deberá recurrir a dos magistrados de otra jurisdicción y estos, junto a la única integrante pura del tribunal, Gladys Olavarría, resolverán al respecto. Esa definición se deberá conocer hoy a las 8:30 y hasta el cierre de esta edición se desconocían los nombres de los nuevos revisores.



ESCANDALO

La recusación que se le acaba de hacer a los jueces Tassello y Cosmaro sacó a la luz un acontecimiento escandaloso que con el transcurrir del tiempo seguirá perjudicando a la menor que fue abusada por la pareja de su abuela. Es que todo indica que ese personaje repudiable terminará beneficiándose.

Este medio, de manera exclusiva, informó en las últimas semanas de marzo sobre el juicio que se llevaba a cabo contra P.B. (60), a quien se lo acusó por tres abusos contra los nietos de su pareja. El tribunal que lo juzgó fue integrado por Tassello, Cosmaro y el juez Jorge Odorisio, quienes el 22 de marzo lo declararon penalmente responsable. Fue por los tres hechos que fueron acreditados con una de las víctimas y que ocurrieron entre 2008 y 2009 en el trabajo del condenado, quien por entonces cuidaba un predio en el Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia.

La víctima tenía apenas 8 años y resultó ser nieto de la pareja del condenado. En tanto, el delito que padeció fue configurado como acceso carnal, el cual se repitió en al menos tres ocasiones, aunque la familia recién tomó conocimiento en 2014 cuando la menor tomó el coraje y se decidió a contar su calvario.

La condena del degenerado no fue el problema, sino lo que ocurrió minutos antes de dictarla. Es que los jueces del tribunal, antes de entrar a la sala y dar el veredicto, se entrevistaron en uno de los despachos con una testigo que había declarado en el juicio, quien además tiene amplia experiencia en la Justicia y tanto ella como los jueces deberían saber que ese encuentro está estrictamente vedado y es causal de destitución.

Ese hecho fundó la recusación que el abogado Lucciani planteó el 23 de marzo, cuando el mismo tribunal se reunió para celebrar el juicio de cesura y discutir el monto de la pena que deberá cumplir el condenado por abuso. En esa ocasión, el tribunal hizo lugar a la recusación y hasta el momento no se conoce el destino que tendrá esa condena, aunque todo indica que el beneficiado sería el condenado.

El caso fue llevado al Consejo de la Magistratura y allí el tribunal completo fue denunciado por mal desempeño, a partir de haberse entrevistado con un testigo antes de dictar el veredicto.

En esa denuncia ahora se apoya el defensor de Claudio Vera para pedir el apartamiento de Tassello y Cosmaro del tribunal que debe ajusticiar el homicidio de Néstor Vázquez, para quien su madre está convencida que fue víctima de una interna gremial de la UOCRA.





