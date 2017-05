El Patagónico | País/Mundo - 27 mayo 2017 Justicia de Brasil remitirá a Gils Carbó pruebas sobre sobornos de Odebrecht Se trata de uno de los capítulos extranjeros de lo revelado como arrepentidos por 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil con el nombre de Operación Lava Jato.

La fiscalía general de Brasil entregará a partir del jueves próximo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Se trata de uno de los capítulos extranjeros de la delación premiada de los 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil con el nombre de Operación Lava Jato.

En este sentido, fuentes de la Procuración brasileña consignaron que serán remitidos los videos sobre los sobornos pagados en Argentina que, según la confesión de la propia empresa, habrían alcanzado los 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014.

Así lo expresó la constructora ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde, con el objetivo de pagar multas y poder seguir operando, reconoció el pago de sobornos en al menos 12 países.

Odebrecht y la fiscalía general de Brasil, conducida por el procurador general Rodrigo Janot, firmaron un acuerdo en diciembre que vence el 1 de junio, un plazo pedido por la empresa para negociar acuerdos en los países donde quiere seguir operando por los delitos cometidos antes de que se conozca el contenido del proceso.

Según las fuentes consultadas por Télam en Brasilia, el trámite de liberación del expediente es parte de un acuerdo entre las fiscalías generales de cada país.

Por eso, según los portavoces brasileños, apenas cumplido ese plazo, la Procuración General de la Nación, en Argentina, tendrá el acceso oficial a los documentos, que pueden enviarse en forma física, por valija diplomática, como ha ocurrido en otros casos, o como parte del acuerdos de cooperación internacional ya vigentes entre la justicia, independientemente de la Cancillería.

"No tenemos previsto renovar el plazo de este acuerdo con Odebrecht. El secreto de sumario se levanta apenas para enviarlo a los demás países, no para publicidad", precisaron las fuentes.

A cargo del trámite se encuentra la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuración General de la República de Brasil, que, por ejemplo, envió vía valija diplomática, por un acuerdo bilateral, videos y documentaciones a República Dominicana.



LOS ARCHIVOS

Los archivos están todos digitalizados y serán entregados en discos rígidos, en tanto ni los videos ni los documentos probatorios de las delaciones (mails, pasajes de avión, gastos de hotel, escritos, papeles corporativos y oficiales) están traducidos al español.

Odebrecht pagará una multa de unos 1.300 millones de dólares y acuerdos de lenidad en Brasil (el 70 por ciento de ese valor), Estados Unidos y Suiza, como parte del acuerdo de delación premiada firmada luego de haber sido descubierta realizando cartel y pagando sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras.

El nivel de actuación de la empresa corruptora incluyó obras de infraestructura en general y la creación, dentro de la propia estructura de la firma, de un departamento de sobornos a políticos y financiar ilegalmente campañas electorales.

El acuerdo permitirá al heredero del imperio bahiano de la ingeniería, Marcelo Odebrecht, comenzar a dejar la cárcel en diciembre próximo bajo el régimen de libertad vigilada, contra los 19 años de prisión a los que fue condenado por el juez Sergio Moro, quien desde 2014 investiga el mayor caso de corrupción en la historia de brasileña.

La cooperación de la información sobre los sobornos de Odebrecht fue firmada por el 16 de febrero pasado en Brasilia por los procuradores generales y de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

En este acuerdo de ocho puntos, que de la parte argentina fue suscrito por Gils Carbó y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, se prevé un trabajo conjunto respecto de los papeles y delaciones filmadas de los ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht.

