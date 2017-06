Justin Bieber se negó a cantar "Despacito" y le tiraron un botellazo

Justin Bieber dijo que no sabía la letra del hit de Luis Fonsi y sus fanáticos reaccionaron de la peor manera.

Justin Bieber vivió un mal momento en su show en el Summerburst Festival en Estocolmo luego de que se niegue a contar el remix que hizo de "Despacito", el hit mundial de Luis Fonsi.

El cantante canadiense admitió que no se sabía la letra y pidió disculpas, pero eso no fue suficiente para sus fans que esperaban ansiosos la versión de Justin del hitazo.

"No puedo hacer esa canción. No sé la letra. No puedo hacerlo", admitió y rápidamente recibió una agresión desde el público que le tiró un botellazo en la cara.

