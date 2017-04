El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 11 abril 2017 Juventus y Barcelona se miden por los cuartos de final de ida de la Champions Por su parte, Borussia Dortmund de Alemania y Mónaco de Francia animarán hoy el segundo cruce de cuartos de final del máximo certamen europeo a nivel de clubes.

Juventus de Italia, con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, y Barcelona de España, con el astro Lionel Messi, iniciarán esta tarde en Turín la serie de grandes partidos en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El choque entre dos colosos del fútbol europeo, a partir de las 15:45, hora de Argentina, se presume como una final anticipada, tal como sucederá mañana entre Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania, con futbolistas argentinos como protagonistas quienes se perfilan como decisivos para cada equipo en busca de la clasificación.

Juventus, puntero de la Liga italiana y a un paso de la final de la Copa Italia, presenta en buena forma a Higuaín y Dybala, una dupla que demostró sintonía en cancha; una sociedad con gol. A ellos se suman otros pilares como el brasileño Dani Alves, ex Barcelona, el alemán Sami Khedira, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el croata Mario Mandzukic y el arquero Gianluigi Buffon, símbolo y emblema del equipo.

"Yo he jugado mucho contra el Barcelona y eso tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que los conozco mucho, y la mala es que sabemos que es el Barcelona. Tienes que estar sin relajarte ni un segundo", manifestó Higuaín, según agencia EFE, de cara al choque en Turín.

"Creo que ellos van a estar con confianza y creo que nos equivocamos si creemos que podemos lograr un partido con varios goles de diferencia, porque aquel día el Barcelona tuvo un mal día y no creo que vuelva a tener otro parecido", apuntó el 'Pipita' quien sobre 18 cotejos ante Barcelona, ganó cuatro, empató seis y perdió ocho.

En tanto, Barcelona intentará hacer valer la hazaña de los octavos de final cuando superó de manera agónica a París Saint Germain de Francia, con la serie 6-5 a su favor en el último minuto, pero con la derrota a cuestas del domingo ante Málaga por Liga española que lo privó de la punta.

Sin embargo, el equipo catalán, con Javier Mascherano entre los convocados, demostró carácter en algunos pasajes del año, sin el brillo de otras temporadas, afirmado no solo en la genialidad de Messi (máximo goleador del torneo con 11 conquistas), también en el crack brasileño Neymar y el implacable delantero uruguayo Luis Suárez.

Mascherano, en conferencia de prensa, señaló que están "muy ilusionados" con este enfrentamiento "por lo que significa jugar cuartos de final de esta competición" y por lo hacerlo ante un equipo como Juventus. "Más allá de la derrota del fin de semana, el equipo venía en buen sintonía y jugando buenos partidos. Esperemos retomar ese nivel para el partido de mañana", declaró el ex River Plate.

El último antecedente de Juventus y Barcelona se remonta a la final de Liga de Campeones 2014-2015 cuando el club español se proclamó ganador por 3 a 1 en Berlín, Alemania.

Por su parte, Borussia Dortmund de Alemania y Mónaco de Francia animarán hoy el segundo cruce de cuartos de final del máximo certamen europeo a nivel de clubes, desde las 15:45.

Los cuartos de final continuarán mañana con los encuentros entre Atlético Madrid de España (Nicolás Gaitán y Angel Correa)-Leicester City de Inglaterra (Leonardo Ulloa); y Real Madrid-Bayern Munich.

La final de la Liga de Campeones 2016-2017 se disputará en el estadio Millennium de Cardiff, en Gales.



