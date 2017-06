Juventus y Real Madrid van por toda la gloria de Europa

Los delanteros argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín buscarán la gloria con Juventus de Italia cuando se enfrenten hoy con Real Madrid de España, el actual campeón, en la final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.

El partido se jugará desde las 15:45 en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, contará con el arbitraje del alemán Felix Brych, de 41 años, quien a su vez estará acompañado por sus compatriotas Mark Borsch y Stefan Lupp, asistentes; Bastian Dankert y Marco Fritz, asistentes adicionales; y Rafael Foltyn, reserva, y será televisado por las señales de cable Espn y Fox Sports.

Juventus, el hexacampeón del fútbol italiano, apostará a la creatividad del cordobés Dybala, de 23 años, y a la capacidad goleadora del "Pipita" Higuaín, de 29 años y que lleva cinco jugando el torneo, y la solidez de su defensa (recibió solo tres tantos en el certamen) para destronar al poderoso Real Madrid, el máximo ganador en la historia de la Champions con once títulos: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 y 2016.

El equipo madrileño, el reciente monarca de la Liga de España, contará con su máxima estrella el portugués Cristiano Ronaldo, goleador de la Champions en las cuatro ediciones y máximo artillero en la historia del torneo con 104 gritos.

Ronaldo, de 32, no solo buscará un nuevo título sino que además intentará ser el goleador del certamen. Lleva 10 conquistas, una menos que el argentino Lionel Messi (11).

Juventus, que ganó dos Champions en la historia: en 1985 y 1996, deberá cuidarse de la contundencia de su rival, que lleva 32 goles en el torneo.

El partido enfrentará a dos equipos y estilos distintos: Real, conducido por el francés Zinedine Zidane, es puro ataque; Juventus, dirigido por Massimilano Allegri, es pura defensa. Y a la vez servirá para inclinar la balanza para uno u otro lado en el historial, ya que en 18 encuentros hubieron ocho triunfos por lado y dos empates.

Por si faltara algún ingrediente, de fondo aparece la batalla individual entre el goleador Cristiano Ronaldo y el arquero Gianluigi Buffon, una pelea que puede valer un Balón de Oro.

"Somos los dos mejores equipos y cuando llegas a una final es merecido", resumió Zidane, técnico de Real Madrid. "Serán unos largos y fascinantes 95 minutos, o tal vez 120", pronosticó Allegri, entrenador de Juventus.

Sin embargo, la historia en la Champions favorece al Madrid, ya que en 1998 le ganó la final a la Juve por 1-0, con el gol del montenegrino Predrag Mijatovic, en el Amsterdam Arena, en Holanda.

Más allá de la final, esperada por todos los amantes del fútbol, previamente habrá un espectáculo musical con luces, efectos visuales, color y fuego, similar al que reúne a cientos de millones de televidentes de todo el mundo cada año en el descanso del Superbowl (la final de la NFL), en Estados Unidos.

Los siete meses de trabajo previos a la final se verán reflejados en una ceremonia en la que participarán 450 personas: 150 bailarines profesionales, 120 militares, que serán los encargados de desplegar la alfombra gigante sobre el césped, 172 del personal de producción de Filmmaster Events, cinco músicos y los tres cantantes de Black Eyed Peas -Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap, puesto que la vocalista, Fergie, abandonó el grupo-, la banda de hip-hop elegida para dar el puntapié inicial con un show espectacular que se emitirá en 200 países y que espera una audiencia aproximada de 200 millones de personas.

Los Black Eyed Peas, uno de los grupos más populares del mundo, con éxitos como "Where is the Love?", "I Gotta Feeling", "Pump It", "Don't Lie", "Meet Me Halfway" o "Let's Get It Started", actuarán durante cerca de seis minutos sobre un escenario que pesa aproximadamente 4.500 kilos y que será instalado sobre una alfombra gigante protectora de 7.000 metros cuadrados.

Luego llegará el momento de que empiece a rodar la pelota y ahí los argentinos Dybala e Higuaín buscarán la gloria con Juventus, aunque enfrente estará Real Madrid y Cristiano Ronaldo para impedírselo.