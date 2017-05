Karina Jelinek le responde a la China Suárez: "Me gusta la palta"

Todo comenzó cuando Karina Jelinek mandó al frente a Benjamín Vicuña y aseguró que él era un "mirón" y describió una situación que vivió en un hotel de Miami.

"Una vez me lo encontré desayunando en el Hotel Faena de Miami. Yo estaba con mi amiga Majo (Martino). Y él se daba vuelta parar mirar", contó Karina. La China no se quedó callada y salió a explicar la situación: "Fui yo la que le dijo a Benjamín 'mirá, está Jelinek, ¡qué linda es!'. Los dos nos quedamos mirándola, pero parece que ella no me vio".

Seguí leyendo en ratingcero.com