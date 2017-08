Karina "La Princesita": "el Kun me conquistó con atención"

La Karina "La Princesita" (31) estuvo como invitada en la Línea de Tiempo, por la pantalla de Telefe, en donde abrió su corazón una vez más y contó sus secretos más íntimos.

La cantante tropical se emocionó al ver su vida en un video y todos los logros que alcanzó como artista. Además, se emocionó por la relación amorosa que formó con "El Kun" Agüero (29).

Ante un imagen de su novio, La Princesita aseguró: "él tiene carisma, que es una de las armas más importantes a la hora de tener una carrera, cuando alguien tiene ángel la gente te quiere".

Luego Matías Martin le preguntó cómo la había conquistado, a lo que ella respondió: "con atención, me cuidó. Se ocupó de mí, no estaba acostumbrada a que me presten atención". Palito para El Polaco?

