Karol Sevilla: "quiero continuar siendo la chica que es un desastre" Entre canciones, humor, la presentación de algunas nuevas caras y sobre todo saltos y baile, esta joven de 17 años mostró sus habilidades sobre tacos altos y prendas brillosas que recorrían los azules, grises y blancos con apliques.

La mexicana Karol Sevilla, una de las últimas revelaciones de la TV regional a partir del personaje que protagoniza en "Soy Luna", la exitosa tira adolescente que emite su segunda temporada en la Argentina y en simultáneo en todo el continente, aseguró que pese al reconocimiento que ahora tiene, quiere "seguir siendo la que todos conocen en México, la chica que es un desastre".

"Lo más importante es que nunca se pierda tu vida. Quiero seguir siendo la que todos conocen en México, la chica que es un desastre, que no le importa nada y que es humilde. Ahora sí son más las fotos y me frenan todo el tiempo por la calle, pero lo hago de corazón porque a mí me encanta salir", sostuvo alegremente Karol Sevilla sobre el reconocimiento adquirido en Argentina desde que puso pie en el país.

Desde el lanzamiento del estreno en Latinoamérica, el 14 de marzo de 2016, "Soy Luna" tuvo una excelente performance logrando liderar los ratings de cable en su franja horaria y alcanzando -según Disney- más de 19.3 millones de televidentes en los países de Sudamérica y Centroamérica.

"A mí me está pasando lo mismo que a Luna. En la primera temporada era todo nuevo y a veces me sentía un poco infantil. Cuando llegué a Argentina era muy chiquita y no sabía nada. En esta segunda temporada a Luna le pasa lo mismo que a mí: crecemos", apuntó Karol, tratando de marcar cierto paralelismo entre sus vivencias personales y las de su personaje, retomando la historia de Luna.

"Ella cambia muchísimo, ahora está siendo totalmente diferente a lo que fue en la primera temporada", profundizó la actriz, que se instaló en Argentina hace dos años para encabezar la tira, mientras se acomoda sobre un puff en la habitación de su personaje.

La historia de la tira se centra en la vida de Luna, una joven mexicana que debe mudarse a Argentina cuando sus padres reciben una propuesta imposible de rechazar. Una vez en su nuevo país, se choca con un mundo de lujos y de elite en el que no se reconoce.

Es entonces cuando la protagonista se refugia en sus patines y gracias a ellos descubre una pista de patinaje que le ofrece un universo desconocido hasta ese momento con novedosas posibilidades que abren las puertas a nuevos amigos y enemigos, a su primer amor y también que la ayudan a descubrir quién es realmente.

