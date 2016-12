El Patagónico | Regionales | REINA DEL PETROLEO - 12 diciembre 2016 Katherine Haro fue coronada como la Reina Nacional del Petróleo 2016 Entre doce candidatas, fue elegida como la nueva soberana. Mientras, Araceli Faisca y Aldana Rearte son las princesas que la acompañan. Milagros López y Zaira Aseff recibieron la distinción de Miss Elegancia y Miss Simpatía.

“Fueron muchos días de preparación para esta fecha y hoy puedo asumir este enorme compromiso con seguridad, porque cuento con los conocimientos necesarios para ello”, afirmó Katherine Aylén Haro tras haber sido elegida como la Reina Nacional del Petróleo, edición 2016.

La joven fue coronada en la noche del sábado, en una gala que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia con la presencia del intendente, Carlos Linares, quien estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, además de los concejales Adriana Casanovas, Sirley García, Mario Soto y Maximiliano Sampaoli del Frente Para la Victoria y Pablo Martínez por la Unión Cívica Radical-Cambiemos.

Katherine Haro también agradeció la preparación en oratoria, lenguaje corporal, técnica de modelaje, prueba de cámara y de fotografía que recibieron todas las candidatas para llegar de la mejor manera al certamen, en el cual compitió con otras once jóvenes que buscaban quedarse con la corona.

Durante el último mes las aspirantes recibieron un curso intensivo bajo la organización de la Dirección de Ceremonial y Protocolo del Municipio y la Agencia Book Temático que estuvo a cargo de su preparación.



UNA NOCHE ESPECIAL



El sábado, la ceremonia comenzó a las 21. La apertura del espectáculo, protagonizada por las candidatas a reina, puso en valor la historia del petróleo, con la proyección de diferentes estilos de vestuarios relacionados con este recurso. Modistos y diseñadores de modas y joyas formaron parte de esta novedosa propuesta.

Durante la noche de gala, en tanto, se presentaron shows de artistas locales y las jóvenes candidatas desfilaron en la pasarela con ropa de día, ropa deportiva, elegante sport y de gala, contando al público a través de los locutores oficiales los gustos y deseos de cada una de ellas.

Finalmente el veredicto lo dio la mesa de jurados, presidida por el secretario de Cultura Daniel Vleminchx, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Función Pública, Leopoldo Puricelli; Horacio García de Pan American Energy (PAE); la reina saliente María Luz Giménez; el estilista Fabián Marconi; el concejal Maximiliano Sampaoli; y la modelo Pamela Roberts.

Así Katherine Aylén Haro fue coronada Reina Nacional del Petróleo. La joven estará acompañada por Araceli Faisca y Aldana Rearte, como primera y segunda princesas; mientras que Milagros López y Zaira Aseff fueron distinguidas como Miss Elegancia y Miss Simpatía.



UN LLAMADO A REFLEXIONAR



Tras coronar a la Reina, el intendente Linares destacó la organización del evento y agradeció la participación de las otras participantes: Ivonne Henny, Carla Gómez, Oriana Humphreys, Melina Alegre, Micaela Davies, Mariana Aranda y Laura Ayala.

El jefe comunal, en su discurso, aseguró que la comodorense Katherine Haro “será una fiel representante de la cuenca petrolera en todo el país” y reconoció que "estamos en un momento muy complicado en relación a la industria del petróleo, pero no podíamos dejar de lado esta tradicional coronación".

"Somos un pueblo acostumbrado a las crisis y sabemos que vamos a superarla como hemos hecho siempre. Pero hoy por hoy no tenemos nada que celebrar; esta fecha es un llamado para reflexionar acerca de lo que nos está pasando en la cuenca y el momento de redoblar nuestro acompañamiento a las familias petroleras”, concluyó Linares, invitando a la comunidad a participar de los actos por el Día del Petróleo que continuarán hoy.



Fuente: