Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 abril 2017 "Kelo" Carrizo: "la Liga es como un club más" El presidente sostuvo que con tres días de trabajo sostenido en obras se volverían a recuperar los terrenos de juego, pero hoy son otras las prioridades del Estado para con los vecinos de Comodoro Rivadavia. Respecto a la posibilidad de un torneo paralelo o amistoso apuntó: "me parece muy bien que los clubes que puedan se mantengan en rodaje. De hecho me preocupan las divisiones formativas que hay que darles contención".

Luego que el último jueves se decidiera en Liga de Fútbol local de Comodoro Rivadavia (mediante votación) que la actividad se postergue, comenzó a circular la versión de que los clubes que votaron a favor de la continuidad (ocho instituciones) podrían realizar un torneo paralelo como salió publicado en la edición online de El Patagónico.

Los clubes que votaron para que se juegue son Rada Tilly, Tiro Federal, Unión San Martín Azcuénaga, Deportivo Sarmiento, Comisión de Actividades Infantiles, Huracán, Deportivo Portugués y Deportivo Roca.

Mientras que los que votaron para no jugar fueron Oeste Juniors, Universitario, Manantiales Behr de Ciudadela, General Saavedra, Próspero Palazzo, Petroquímica, Argentinos Diadema, Ferrocarril del Estado, Nueva Generación, Talleres Juniors, Florentino Ameghino, Laprida del Oeste, Caleta Córdova y Jorge Newbery.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Aquiles "Kelo" Carrizo sostuvo: "a mí no me comunicaron nada acerca de la posibilidad de un torneo paralelo. Sí tengo conocimiento que están llevando a cabo amistosos. De hecho si llegara a existir un torneo paralelo no sería homologado por AFA. Me parece muy bien que los clubes que puedan se mantengan en rodaje. De hecho me preocupan las divisiones formativas que hay que darles contención".

En principio lo que está firme y decidido en asamblea, es que hasta el primer fin de semana de agosto no volvería la competencia local.

"Con tres días se trabajos en obras y con máquinas se podrían recuperar los campos de juego. Pero la verdad las prioridades del Estado hoy en día son otras, acá hay personas que la están pasando muy mal. Sí coincidio que si hay continuidad los chicos se sentirían más contenidos. Pero esto fue votado por todos en asamblea. Ojalá se pueda evaluar e iniciar antes los torneos. Porque también tenemos que evaluar esto: si vamos a llevar adelante los dos torneos como marca el reglamento (entonces podría ser uno de ellos reducido o jugar el otro 2017/18) o jugar un solo torneo. Es todo a revisar e ir viendo sobre la marcha. Incluso la Liga es como un club más. Por ello vamos a cerrar durante este tiempo o mantener una guardia mínima para poder amortizar gastos", concluyó.



