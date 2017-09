El Patagónico | Deportes - 02 septiembre 2017 La 10ª fecha de la categoría C tiene dos focos de atención

La 10ª fecha del torneo Inicial C de fútbol de Comodoro Rivadavia promete emociones. Hay dos líderes, pero General Saavedra tendrá fecha libre, y por esa razón la atención estará enfocada en cancha de Talleres donde llegará como visita Tiro Federal. El conjunto de barrio Cemento puede quedar como único líder del torneo. El partido comenzará a las 15 y tendrá como juez principal a Lucas Sánchez, y la asistencia de Raúl Brizuela y Ramón Britez.

Pero a su vez, el escolta es el "Gaucho" a dos puntos. Esta tarde, Ciudadela recibirá Universitario y si se dan una serie de resultado puede saltar a la cima en soledad. Debe ganar primero, y esperar un tropiezo de Tiro Federal en terreno "tallarín". El juez principal será Gabriel Brito, quien tendrá la colaboración de Claudio Quintana y Juan Carlos Díaz.

El encuentro que completará la 10ª fecha del Inicial C se jugará en el "Puerto". Con el arbitraje de Milton Haro, Caleta Córdova recibirá a San Martín. Desde los laterales estarán Guillermo Díaz y Gabriel Fuentes.



PROGRAMA DE LA 10A. FECHA



Hoy - 15:00 Primera-

13:00 Reserva

- Caleta Córdova vs San Martín.

Arbitro: Milton Haro.

Cancha: Caleta Córdova.

Asistentes: Guillermo Díaz y Gabriel Fuentes

- M.B. Ciudadela vs Universitario

Arbitro: Gabriel Brito.

Cancha: Ciudadela.

Asistentes: Claudio Quintana y Juan Carlos Díaz.



- Talleres vs Tiro Federal

Cancha: Talleres.

Arbitro: Lucas Sánchez.

Asistentes: Raúl Brizuela y Ramón Britez.

- Libre: General Saavedra



