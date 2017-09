El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 02 septiembre 2017 La 2010 ya tiene un finalista en el campeonato de la CAI Asturiano derrotó a Lanús Infantil en la semifinal revancha y mañana conocerá a su rival de la final, cuando se enfrenten Estrella Norte y Club Infantil Cabrera.

Se disputó la 11ª jornada de la Copa Mario Amado-Alberto Bellido de fútbol de salón infantil, en las canchas de la Comisión de Actividades Infantiles.

En la categoría 2010 se jugaron semifinales y se definió un finalista. Escuela de Fútbol del Club Asturiano derrotó 8-3 a Lanús Infantil en el partido de vuelta y dirimirá el título con el ganador de la llave Estrella Norte-Club Infantil Cabrera. En la ida, Estrella ganó 8-0 y mañana jugarán la revancha.

Mañana tendrá lugar la 12ª fecha. Se jugarán 24 partidos, luego de 20 encuentros del último fin de semana, y de esa forma el certamen entrará en su etapa final en todas las categorías.



PROGRAMA PARA MAÑANA



Instancia Hora Cancha Cat. Partido

Ida 9:45 1 2005 Don Balón vs EFC Asturiano

Ida 2 2005 CIPA vs Racing Comodoro

Vuelta 3 2010 Estrella Norte vs CI Cabrera

Ida 4 2006 CI Luz y Fuerza vs Estrella Norte CO

Ida 10:50 1 2007 Estrella Norte Verde vs EFC Asturiano

Ida 2 2007 Lanús Infantil vs Mar del Plata

Ida 3 2009 Los Norteños vs Lanús Infantil

Ida 4 2009 EFC Asturiano vs Def. de Pico Truncado

Vuelta 11:40 1 2005 Don Balón vs EFC Asturiano

Ida 2 2007 CI Luz y Fuerza vs Estrella Norte Blanco

Ida 3 2008 Def. de Pico Truncado vs Estrella del Sur

Ida 4 2007 PM Cumpleaños vs CA Rada Tilly

Vuelta 12:30 1 2007 Lanús Infantil vs Mar del Plata

Vuelta 2 2009 Los Norteños vs Lanús Infantil

Vuelta 3 2009 EFC Asturiano vs Def. de Pico Truncado

Ida 4 2008 CI Luz y Fuerza vs Estrella Norte CO

Vuelta 13:20 1 2008 Def. de Pico Truncado vs Estrella del Sur

Ida 2 2006 CA Rada Tilly vs Los Ases

Ida 3 2008 EFC Asturiano Celeste vs Flamengo

Ida 4 2008 Lanús Infantil vs CA Rada Tilly

Vuelta 14:10 1 2008 CI Luz y Fuerza vs Estrella Norte CO

-- 2011 EFC Asturiano Celeste - Matadores Azul

-- 2011 Asturiano Blanco vs Matadores Azul y Blanco

-- 2011 El Progreso vs Lanús Infantil



PANORAMA



CATEGORIA 2005

- Estrella Norte 0 / CIPA 2 (Alexis Beltrán 2).

- Don Balón 5 (Lautaro Castillo, Enzo Cortez 2 y Leguizamón 2) / Flamengo 1 (Tomas Mansilla).

- EFC Asturiano 0 / CIPA 9 (Alexis Beltrán, Santiago Cuenca 2, Gianni Del Río 2, Ezequiel Miranda, Kevin Tascón 2 y Ulises Barrios).

- Estrella Norte 0 / Racing Comodoro 2 (Cristian Vidal 2).



CATEGORIA 2006

- Estrella del Sur 3 (Thiago Brizuela, Mariano Rollan y Rubén Sosa) / Lanús Infantil 8 (Thiago Cano 2, Mariano Riegel 2, Sebastián Román, Leonardo Vaca y Gerónimo Alvarez 2).

- Suspendido: CA Rada Tilly vs Estrella Norte.



CATEGORIA 2008

- CA Rada Tilly 5 (Gonzalo Bladilo, Juan Gutiérrez 2 y Enzo Ortiz 2) / EFC Asturiano Celeste 3 (Dylan Garcés, Juan Espinosa y Matías De Michele).

- Estrella del Sur 5 (Jorge Chazarreta, Thiago Reales 3 y Ezequiel Flandes) / Sport Boys 4 (Marco Centurión, Matías Salamanca y Thiago Nahuelhuen 2).

- CA Rada Tilly 1 (Juan Gutiérrez) / Estrella del Sur 2 (Jorge Chazarreta 2).

- EFC Asturiano Celeste 10 (John Imanol Oyarzo, Tiziano Rodríguez, Dylan Garcés 3, Matías De Michele, Juan Espinosa 2 y Benjamín Reynoso 2) / Sport Boys 5 (Marco Centurión, Matías Salamanca 3 y Thiago Nahuelhuen).

- Estrella del Sur 6 (Thiago Reales 3, Bautista Rivas 2 y Ezequiel Flandes) / Flamengo 1 (Bautista Díaz).

- EFC Asturiano Blanco 4 (Luciano Vargas, Julián Martínez 2 y Facundo Jorvatt) / CA Rada Tilly 5 (Gonzalo Bladilo, Ignacio Martínez, Lautaro Nahuelquin, Enzo Ortiz y Conrado García).

- EFC Asturiano Celeste 5 (Lautaro Barría 2, Dylan Garcés 2 y Juan Espinosa) / Lanús Infantil 1 (Juan Cruz Zalazar).



CATEGORIA 2009

- CA Rada Tilly 3 (Ignacio Díaz, Santiago Ivanoff y Santiago Marchant) / Estrella Norte 6 (Lionel Lobo, Antón Robles, Tobías Guanuco 3 y Luciano Galleguillo).

- Estrella Norte 8 (Lionel Lobo, Axel Nova 2, Antón Robles 2, Tobías Guanuco 2 y Luciano Galleguillo) / Dream Team 2 (Bastián Márquez 2).

- CA Rada Tilly 2 (Ignacio Díaz y Leonel Leblic) / Lanús Infantil 9 (Lautaro Romero 2, Lautaro Avendaño, Luciano Almonacid 2 y Lautaro Silvestri 4).

- Dream Team 4 (Thiago Urquiza 3 y Bastián Márquez) / CA Rada Tilly 4 (Ignacio Díaz, Leonel Leblic y Santiago Ivanoff 2).



CATEGORIA 2010 (SEMIFINALES)

- Vuelta: EFC Asturiano 8 (Axel Maldonado, Lautaro España 4 y Facundo Jorvatt 3) / Lanús Infantil 3 (Bruno Barros, Enzo Martínez y Leonel Orihuela).

- Ida: Estrella Norte 8 (Jorge Quispe, Leonel Figueroa, Fernando Labado 4 y Tula Luis 2) / CI Cabrera 0.



CATEGORIA 2011

- Flamengo 1 (Joaquín Villar) / Lanús Infantil 5 (Lisandro Hernández, Ciro Uribe 2 y Theo Uribe 2).

- CI Cabrera 0 / El Progreso 5 (Ian Mossolany 2, Dylan Díaz, Kevin Chávez y Adrián Gómez).



Fuente: