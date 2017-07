Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 07 julio 2017 La ACRB programó una nueva fecha del torneo Apertura 2017 Se destaca el duelo que protagonizarán mañana en Primera división el local Deseado Juniors y Escuela Municipal Pueyrredón.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) dio a conocer en la tarde de ayer el programa de partidos correspondiente a una nueva fecha del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" que se disputa en las categorías U13, U15, U17 y Primera división, destacando que en esta ocasión no verá acción la división U17.

En ese contexto, mañana en el gimnasio "Puchito Otey" de Puerto Deseado se jugarán tres partidos en la rama masculina y que tendrá como protagonistas al local Deseado Juniors y a Escuela Municipal Pueyrredón. Se medirán en U15, U13 y finalmente en Primera división.

En el Socios Fundadores, mientras tanto, también en varones, jugarán Domingo Savio y Gimnasia y Esgrima 'Blanco'. Primero lo harán las divisiones U13 y luego se medirán en U15.

Mientras que el domingo, en el gimnasio "Diego Simón" de Kilómetro 3, se enfrentarán el dueño de casa Federación Deportiva y Escuela municipal Pueyrredón en U15 y luego en U13.



PROGRAMA



Mañana en el gimnasio "Puchito Otey" – Puerto Deseado – Rama Masculina

16:30 Deseado Juniors vs Escuela Municipal Pueyrredón; U15.

18:00 Deseado Juniors vs Escuela Municipal Pueyrredón; U13.

19:00 Deseado Juniors vs Escuela Municipal Pueyrredón; Primera división.

En el gimnasio "Socios Fundadores" – Rama Masculina

14:00 Domingo Savio vs Gimnasia 'Blanco'; U13.

15:30 Domingo Savio vs Gimnasia 'Blanco'; U15.

Domingo en el gimnasio "Diego Simón" - Rama Masculina

15:00 Federación Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón; U15.

16:30 Federación Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón; U13.



