La actualización de tarifas de remises se discutirá en marzo

A través de un sistema elaborado por la Universidad Nacional de la Patagona San Juan Bosco (UNPSJB), el servicio de transporte en todas sus formas será evaluado en territorio y con estadísticas. Así se lo comentó el municipio de Comodoro Rivadavia a los licenciatarios de remises en una reunión ayer.El encuentro fue entre el secretario de Gobierno, Máximo Naumann, y los integrantes de la nueva comisión directiva de la Asociación Licenciataria de Remises. Quieren avanzar con proyectos que hacen a la operatividad del servicio y que contemplan modificaciones en las ordenanzas vigentes.Además, se confirmó que no habrá actualización de tarifas hasta marzo de 2017. "Todo estos puntos conversador, sumado al de las tarifas, se evaluarán en marzo del año próximo conjuntamente con el Concejo Deliberante", señaló el funcionario del gobierno de Carlos Linares.Naumann se refirió a la firma concretada entre el Ente de Control de Servicios y la UNPSJB para poder llevar adelante un trabajo en territorio, operativo y estadístico de los servicios que ofrecen taxis, remises y transporte público de pasajeros de las empresas Patagonia Argentina y Diadema en Comodoro Rivadavia."Pudimos comentarles este convenio firmado hace un tiempo atrás para poder contar con un informe técnico de la cantidad de móviles que hay circulando en la actualidad, si hay satisfacción o no por parte de los usuarios en determinada franja horaria respecto a la disponibilidad de las unidades, entre otras cuestiones más, que hacen al mejoramiento y regulación del servicio de pasajeros", explicó.El presidente de la Asociación Licenciataria de Remises, Eleodoro Juárez, manifestó que pidió la audiencia para presentar a la nueva comisión y avanzar en distintos lineamientos que se requieren para mejorar la prestación del servicio.En relación a las tarifas vigentes, reconoció que "es un tema preocupante" para el sector remisero. "En nuestro caso, es independiente de cada agencia, todavía no hemos aumentado y se evaluará más adelante, a pesar de que hoy el costo para sostener el servicio hoy es alto", indicó.La reunión concretada este viernes por la mañana, fue presidida por el responsable de Gobierno, Máximo Naumann junto al subsecretario de Control Operativo, Mariano Lamberti; el presidente de la Asociación de Remises de Comodoro Rivadavia, Eleodoro Juárez y Ángel Pernas, integrante de la comisión directiva.