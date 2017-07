El Patagónico | Deportes - 14 julio 2017 La AFA presentó a los nuevos encargados del fútbol juvenil

Hermes Desio, flamante coordinador de las selecciones juveniles, más Pablo Aimar, Diego Placente y Alejandro Sagesse, entrenadores de las distintas categorías, fueron presentados ayer por la AFA como integrantes de la estructura que complementará al seleccionado mayor, a cargo del santafesino Jorge Sampaoli.

"Queremos recuperar los valores humanos y futbolísticos, con una propuesta agresiva, pero con la idea de que los chicos jueguen y se diviertan", postuló Desio, ex futbolista de Independiente (1989-1994).

"Me genera mucha ilusión porque esto es el futuro. Tenemos que volver al sentido de pertenencia, que jugar en la selección sea un orgullo. No hay mejor lugar que este, el predio de Ezeiza. Es un sueño llegar acá. No quiero dejarlo más", agregó el rosarino de 47 años.

Y cerró: "Vamos a bajar una línea de trabajo, no imponerla, sino hacerla conjuntamente con los entrenadores. En esta profesión hay muchos egos, hay que dejarlos de lado, y hacer lo mejor por el fútbol argentino", completó Desio.

Por su parte, el ex River Plate Aimar, entrenador de la Sub 17 y que trabajará con Enrique Cesana, preparador físico y Carlos Desio, asistente técnico, señaló: "Tengo recuerdos hermosos en la selección, es mi casa. La prioridad será la recuperación de los valores".

"Queremos que los jugadores jueguen y se diviertan. Y desarrollar la idea de selección de un jugador como un todo y no simplemente por lo que haga dentro de una cancha", explicó el cordobés de 37 años.

En tanto el ex Argentinos Juniors, River Plate y San Lorenzo Placente, técnico de la Sub 15 y que tendrá como colaboradores a Gustavo Piñero, entrenador de arqueros, y Adrián Gallara, asistente técnico, afirmó: "de acá tengo los mejores recuerdos: el esfuerzo y la ilusión de llegar. Queremos que los chicos sientan lo mismo, queremos enseñarles los valores que nos transmitió (José) Pekerman: identidad de respeto y protagonismo. Mejores jugadores y mejores personas", describió el bonaerense de 40 años.

Por último, Sagesse, entrenador de la Sub 13 y quien trabajará con Luis Martín, preparador físico, y Román Manassero, asistente técnico, aseguró: "Es un lindo desafío. Algo nuevo dentro de la estructura de la selección".

"La idea es hacer una buena base para todas las categorías hasta la mayor. El objetivo es formar, educar, y a partir de eso construir todo lo demás", finalizó el ex técnico de la Novena de Estudiantes de La Plata.





