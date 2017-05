El Patagónico | Deportes - 27 mayo 2017 La AFA y Sevilla llegaron a un principio de acuerdo por Sampaoli

La Asociación del Fútbol Argentino y el Sevilla FC alcanzaron ayer un principio de acuerdo para la desvinculación de Jorge Sampaoli como entrenador del equipo español, para posibilitar que asuma como DT del seleccionado argentino.

"Todas las partes se sienten satisfechas por el acuerdo alcanzado", comunicó la AFA, que negoció pagar 1,5 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato de Sampaoli con Sevilla, que vencía el 30 de junio de 2018, aunque no hizo pública la cifra.

"Este principio de acuerdo queda pendiente de la redacción y presentación de los pertinentes documentos, que deben estar firmados por las partes el próximo jueves 1 de junio. En las conversaciones entre el Sevilla FC y la AFA, que ha ejercido como representante de Jorge Sampaoli, no se ha discutido en ningún momento la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato del técnico", fue el mensaje de la AFA.

El presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y su vicepresidente, Daniel Angelici, llegaron ayer a Sevilla para negociar con los dirigentes del Sevilla FC la desvinculación del entrenador, quien arribó el último jueves a la madrugada a la Argentina y sería presentado oficialmente como técnico de la Selección el 1 de junio.

El santafesino Sampaoli, ex DT del seleccionado chileno, dirigiría al seleccionado de su país por primera vez en los amistosos contra Brasil, el viernes 9 de junio en Melbourne, Australia, y frente a Singapur, el martes 13 de ese mes en Singapur. Para estos encuentros, la AFA ya dio la lista de los jugadores convocados, antes de oficializar al entrenador casildense.

