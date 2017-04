El Patagónico | Deportes - 11 abril 2017 La AKPS prepara una reunión para definir los pasos a seguir

El campeonato organizado por la AKPS (Asociación de Kárting Patagonia Sur) disputó la primera fecha de la temporada el último 26 de marzo, y el calendario indicaba que la segunda fecha se disputaría el 22 y 23 de abril. Ante las condiciones climáticas que castigan a Comodoro Rivadavia desde el pasado 29 de marzo, esa competencia se pasó para el fin de semana del sábado 29 y domingo 30.

Sin embargo, al ver el kartódromo con abundante agua, pero principalmente las condiciones en las que se encuentra la capital petrolera no sería descabellado esperar para volver a correr a nivel zonal.

No es recomendable utilizar las instalaciones del kartódromo en kilómetro 9, y más si se tiene en cuenta que el 12, 13 y 14 de mayo se espera al Campeonato Argentino de Kárting por tercera vez en la historia.

El presidente de la AKPS, Genaro Castillo adelantó que esta semana se convocará a una reunión de comisión directiva para evaluar los pasos a seguir. "Tenemos que ver cómo ponemos el kartódromo en condiciones, pero la prioridad ahora es dar una mano a la ciudad que está destrozada. Acá nadie gana y muchos perdieron. Por eso nos vamos a juntar esta semana y ver la posibilidad de poner el circuito en condiciones", adelantó Castillo.

A su vez, el dirigente despejó dudas sobre la visita del Campeonato Argentino de Kárting a Comodoro Rivadavia. "Antes del Argentino tenemos una fecha que fue cambiada para fin de mes, pero hay que ver cómo está el circuito. No sabemos cómo está la pista abajo", advirtió y remarcó sobre la posibilidad de cambiar esa fecha: "no puedo decir que no se hará la segunda fecha para preservar nada porque de eso no se habló. Después de la reunión de esta semana habrá novedades", sentenció el presidente de la AKPS.





Fuente: