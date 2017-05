La AMECh pidió un 56% de aumento y Das Neves los calificó de irresponsables

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se refirió al conflicto desatado con prestadores de la obra social Seros y calificó hoy como "irresponsable" al secretario adjunto de la Asociación Médica del Este del Chubut (AMECh), Juan Carlos Villalba.

Además confirmó que este jueves se comenzó a pagar a los prestadores y dijo que "le vamos a estar pagando a vastos sectores de la Amech porque es nuestra responsabilidad". Expresó en este marco que "no deja de sorprenderme que cada vez que somos gobierno aparezca un sello que se llama AMECh cuyo titular es ´Chucano´ Villalba, que miente descaradamente".

"Dijo que hace dos años que no se actualizan los valores y el año pasado se actualizaron un 26%", precisó el mandatario. En ese sentido Das Neves manifestó que "por favor no digan pavadas, que no le mientan a la gente y digan que no les pagamos porque el año pasado les pagamos el 26% de aumento".

Además "quiero decirles que estos, que parece que no viven acá en Argentina, pidieron un aumento del 56%" y les recomendó que "si no están de acuerdo, vayan a trabajar a otro lado, porque el 56% no hay ni se lo vamos a dar".

"EL PERSONAJE NEFASTO"

Das Neves manifestó que "quiero mencionar quién es el personaje nefasto que por lo menos le podía hacer un bien a los médicos y dar un paso al costado, el señor ´Chucano´ Villalba, que quizás los más jóvenes no lo conocen por eso doy el nombre y apellido, para que todos lo conozcan, para que sepan quien es".

"Es un irresponsable que pide un 56% de aumento", aseveró. "En un país donde los trabajadores luchan por tener un sueldo digno, y que el aumento llegue al 20%, los señores quieren ganar 56% más", cuestionó el mandatario.

En ese sentido manifestó que "no conozco médicos pobres, conozco médicos con algunos problemas, pero no son justamente ellos que hace mucho tiempo están acá", dijo sobre los representantes de la AMECh.

Por eso "el señor Villaba que dé un paso al costado o que no mienta, porque por cada palabra que diga nosotros le vamos a contestar, no tenemos ningún tipo de inconveniente, no queremos que le mientan a la gente". Por eso "a los médicos dependientes de Pami y Seros, a los dependiente del Estado, acuérdense de lo que les dije la otra vez, no maten la gallina de los huevos de oro".

"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, por eso no maten la gallina de los huevos de oro, porque saben que nosotros priorizamos la salud, los medicamentos, los insumos, el hospital público, pero no vamos a priorizar ni vamos a tener en cuenta para nada un 56% de aumento que ellos piden", afirmó.

"Seguramente ese número lo pusieron después de un asado a la madrugada", ironizó el gobernador. En ese orden indicó que "lo que estoy diciendo es en la misma línea de lo que expresó el representante del sector activo, que no tiene nada que ver con el gobierno, que lo eligieron los afiliados, que es Alfredo Prior, un empleado municipal de Comodoro Rivadavia".