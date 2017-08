La Anmat prohibió la venta y el uso de dos marcas de hisopos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la distribución de los hisopos Spring Valley y Cotton Up, de origen chino, por falta de autorización de la empresa importadora.

En una resolución publicada este viernes, la ANMAT señala que las unidades, rotuladas como Spring Valley por 100 hispos flexibles y los Cottton up x 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, ambos de origen chino, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su comercialización.

Es por eso que desde el organismo estatal procedieron a prohibir su uso y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto las empresas no estén en regla.

"Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, de los siguientes productos rotulados como: a) "SPRING VALLEY por 100 hisopos flexibles – origen China – Importador N 14838/3-7 Industrias Iberia SAIC – PAMS n 25728. Este producto no vence. – Los hisopos SPRING VALLEY® son ideales para la higiene diaria de las orejas, además de otros usos como la aplicación de medicamentos y el retoque de maquillaje"; y b) "COTTON UP x 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, Origen China, importador n 14838/3-7 – Industrias Iberia SAIC – Cuyo 2790 Martínez – Pcia. de Buenos Aires. Este producto no tiene vencimiento. Usar preferentemente antes de los tres años de su fecha de fabricación. Lote/fab: E20/08/16 – Son indicados para diversos usos como higiene personal, aplicación de medicamentos, retoques de maquillaje, incluso para la higiene de las áreas delicadas del bebé, como oídos, nariz y comisura de los labios", indica la resolución.