El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 La antena de LU4 también espera su reubicación

La decisión de Nación de ceder el terreno donde está ubicada la antena de Radio Nacional, que seguramente será reubicada, hizo recordar que la ciudad tiene todavía pendiente el traslado de la antena de LU4 para que en el predio que actualmente ocupa se construya finalmente el parque verde de la ciudad judicial.

El director de esa emisora, José Luis Olave, recordó a este diario que el traslado parecía haberse acelerado en los primeros meses del año pero que, luego del temporal y por lógica, el tema quedó nuevamente en una zona de indefiniciones.

"LU4 ya tiene el terreno comprado en una zona cercana a Bella Vista sur para reubicar la antena. Se había avanzado en el traslado y armado de la torre, que es algo costoso y que no será afrontado por la radio. Se había avanzado en ese sentido, pero el temporal frenó el impulso que se tenía", indicó.

El traslado de la antena de LU4 está previsto desde hace más de 20 años, cuando se comenzó a construir la Ciudad Judicial y se pensó, como complemento, la realización de un parque verde en el predio contiguo, que es donde precisamente está asentada la torre.

Por su alto costo y porque la propia obra de la Ciudad Judicial mereció sufrió sucesivos retrasos, la reubicación de la antena hasta el momento no se concretó.

Con Marcelo Guinle -impulsor de la ciudad y del parque cuando era intendente- en el Superior Tribunal de Justicia, efectivamente se activó el traslado de la torre, algo que mereció una reunión, en septiembre del año pasado, entre el ex senador y el actual intendente, Carlos Linares.

En ese encuentro se acordó avanzar en el traslado que ahora, por razones lógicas, quedó nuevamente frenado por el temporal.

