La anticoncepción después del parto

Es un tema de gran importancia para la pareja ya que puede ser motivo de embarazos no planificados. ¿En qué momento se puede organizar? ¿Qué opciones existen?

Dra. Silvia Ciarmatori - Jefa del Area de Planificación

Familiar del Servicio de Ginecología, Hospital Italiano.



Transitar el embarazo y vivir la experiencia de tener un bebé coloca entre paréntesis, al menos por unos nueve meses, el tema de la anticoncepción.

"El tema de la anticoncepción durante la etapa posterior al parto, llamada puerperio, es un gran capítulo. En parte porque la mujer, ya sea primeriza o no- está atravesando una situación muy particular: el cuidado del bebé insume muchísimo tiempo, experimenta cambios corporales, el marido y el hijo asumen roles particulares, etc. Pero, por otro lado, la vida en pareja continúa, la vida sexual en algún momento debe retomarse. Y desde el punto de vista técnico es un tema fundamental”, afirma Ciamatori.

Recuperar la sexualidad luego del parto es un desafío. "Abordar este tema no es sencillo: las mujeres atraviesan numerosos cambios, mientras que el varón, que -quizás- tiene otros tiempos, puede sentirse excluido de la relación simbiótica entre la madre y el bebé. Es importante conversar estas cosas, ya que el varón no está excluido de esta relación", destaca.





PLANTEAR EL TEMA DURANTE EL EMBARAZO

Sería conveniente aprovechar este período previo al nacimiento para ir pensando el tema en la pareja ¿De qué forma decidirán cuidarse después del parto? ¿La mamá dará la teta o no? ¿Querrán tener más hijos?. Si es así, ¿en cuánto tiempo buscarán el próximo embarazo?.

Después del parto. Si bien los primeros días o semanas estarán abocados a la atención del bebé y sus controles de rutina, la consulta postparto está incluida dentro de los controles obstétricos. Allí van a recibir el asesoramiento o pueden plantear el tema en caso de no haberlo decidido antes.





OPCIONES ANTICONCEPTIVAS

2Es clave elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades; esto ayudará a la mujer a no tener un nuevo embarazo no planificado2, indica la especialista.

"Lo primero a considerar es si la mujer amamantará o no, ya que esto condicionará las opciones a elegir". Y, en ese sentido, vale destacar que la creencia de que "la mujer no queda embarazada mientras amamanta" es sólo cierta bajo condiciones muy específicas y no se considera un método seguro por su alta probabilidad de falla.

"La lactancia puede ser relativamente efectiva sólo durante los primeros seis meses si la mujer amamanta exclusivamente a pecho (el bebé no debe tomar mamadera), si da la teta a intervalos regulares día y noche, y si no ha tenido la menstruación. Pero como sabemos que es difícil que se den todas estas condiciones, siempre que sea posible recomendamos asociar la lactancia a otro método anticonceptivo", aclara.

Allí las opciones son las mismas que para cualquier mujer. Puede utilizar métodos hormonales combinados como las clásicas pastillas, el parche, incluso el anillo vaginal (dejando pasar unas cuatro semanas después del parto), también los métodos intrauterinos. "La ventaja de un método hormonal combinado (estrógenos y gestágenos) es que, además de regularizar el ciclo, disminuye el sangrado, situación que es de ayuda para la mujer que tenga anemia (algo frecuente luego del parto)”, señala.

Los métodos quirúrgicos o irreversibles. La ligadura de trompas es una opción para quienes decidan que ya no van a tener otros embarazos e implica un profundo análisis y reflexión por parte de la pareja. Por este motivo, se recomienda realizarla tiempo después del nacimiento. Si se realiza durante el parto (tanto natural como cesárea), es fundamental haber analizado el tema con el obstetra durante los controles prenatales y haber firmado con anterioridad el consentimiento informado correspondiente

La anticoncepción hormonal. Si opta por esta forma de anticoncepción y está amamantando deberá utilizar métodos que contengan sólo gestágenos (sin estrógenos). En esta lista las opciones son: pastillas, implante subdérmico (que se coloca bajo la piel) o el endoceptivo (sistema intrauterino que libera esta sustancia y además disminuye el sangrado).

El DIU (dispositivo intrauterino) es otra opción y se puede colocar inmediatamente después del parto (luego de la expulsión de la placenta o durante las primeras 48 horas) también haciendo un descanso de seis semanas. "Esto es algo que mucha gente no sabe, dado que puede realizarse durante la internación y permite regresar a casa con el tema ya resuelto.”

Los métodos de barrera: preservativo y diafragma. Suelen ser los más utilizados y pueden mantenerse en el puerperio. "Importante: las usuarias de diafragma deberán revaluar la medida después del parto dado que la vagina puede sufrir cambios”.