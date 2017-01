La arena vibró en la primera jornada del Torneo de Hóckey Playas que hoy define sus campeones

Con récords de equipos inscriptos, el Club Náutico Social y Deportivo Rada Tilly puso en marcha la novena edición del Torneo de Hóckey Playas, que cada verano es un evento tradicional en la arena de la villa balnearia.

El día templado acompañó la jornada de ayer, donde solo pocos osados se animaron a sumergirse en el mar. Mientras que el resto de las personas presentes se volcó como público alrededor de los cinco campos de juego que armó el club, desde las 9 de la mañana, cuando un grupo de 60 personas de la entidad de la villa balnearia comenzó a desplegar la logística.

El único punto flojo de una puesta en escena –que incluyó desde clases abiertas de zumba, hasta servicio de buffet, y los stands de los diversos auspiciantes- estuvo en la falta de compromiso de los presentes en cuanto al cuidado del medio ambiente, dado que los alrededores de las canchas estaban adornados por envases vacíos y latas de cerveza. Cuando la organización había previsto tachos de basura en las cercanías.

En el desarrollo de la competencia, los 70 equipos que animan la 9° edición desplegaron un juego parejo. Y ya para la caída del sol la organización afirmaba que una vez más los candidatos a instancias de definiciones –que arrancará esta tarde sobre las 19- eran los mismos representativos que vienen marcando presencia año a año en la arena de la villa balnearia.

"En lo que fue el primer día nos demandó mucho trabajo para tratar de cumplir un fixture que contempla 110 partidos. Ello habla del poder de convocatoria que año a año se incrementa con este torneo. Como novedad rescatamos que los equipos de afuera que ya participaron (caso El Chaltén) este año renovaron la apuesta trayendo dos planteles. Como así también la localidad de Esquel que debuta con un representativo", sostuvieron desde la organización.

El incremento de equipos se dio en las diversas categorías, como en el caso de 1ª Caballeros donde de diez planteles en 2016, son 15 los que animan la actual competencia.

"Calculamos que se sumaron equipos porque a la gente le gusta jugarlo. Les gusta venir a Rada Tilly y encontrarse con sus pares. En lo que es una tradición en la ciudad. En cuanto a resultados, sí nos encontramos que hay algunos equipos mejores que otros, y que ello depende de las jugadoras que tienen y donde se desempeñan a lo largo del año. Por ejemplo en 1ª Damas están las candidatas de siempre como Comodoro Pre Oldies, que hace años vienen jugando. También 'Vuelve Chenque' que tienen medio pie en instancias de definición. Y 'Calafate Clásica y Moderna' que el año pasado jugaron por el tercer puesto. En Mamis, Iguanas vienen con ventaja y 'El Secreto' viene con buena participación", sostuvo uno de los encargados del planilleo del torneo.

Al cierre de esta edición, la fiesta se trasladaba a .Com Disco, donde solo tenían acceso exclusivo los protagonistas mayores de 18 años que recibieron su entrada en forma anticipada en la arena.

Hoy, la organización tiene previsto arrancar sobre el mediodía, para ir finiquitando las instancias clasificatorias y ya sobre las 19 dar lugar a las finales en la diversas categorías, con un partido a la vez, así el público puede apreciar las alternativas de cada categoría.

Una vez concluida la programación, la premiación y la entrega de las Copas Challenguer se trasladara a la sede del Club en la Avenida Armada República Argentina 2998.

Programa para hoy

1 13:30 Mamis A Caricias Del Mar vs Chalten Raptoras

2 13:30 Mamis B Lagartos Mamis vs Santas Borellis

3 13:30 Mamis C Tiro Move On vs Leon´S Negro

4 13:30 Mamis B Charitos vs Kaisar

5 13:30 Mamis C El Secreto vs San Jorge

1 13:55 1° Damas B El Coirón Del Inter vs Gye Beach

2 13:55 1° Damas C Dr Lemon vs Chalten Kachañas

3 13:55 1° Damas D Ojotas vs Los Mitos Del Vintage S.J

4 13:55 1° Damas E Mandale Fruta Vs Sapucai

5 13:55 Sub 17 A Las Panteras vs Tensegre Rehabilitacion

1 14:20 1° Damas B San Andres vs Newen Sarmiento

2 14:20 1° Damas C Latidos vs Naranja Y 1/2

3 14:20 1° Damas D Sonidos Del Sur vs Puertas

4 14:20 1° Damas E Orizon vs Comodoro Corre

5 14:20 Sub 17 B Chalten Pumitas vs Las Bichitas

1 14:45 1° Damas A Lagartos vs Mama Esta Presa Fem

2 14:45 1° Damas A Mvq vs Puerto Mitre

3 14:45 1° Damas A Comodoro Pre Oldies vs Wilson

4 14:45 1° Caballeros A Chalten Condor vs Deportivo Sara-Goza

5 14:45 Sub 17 A Galatea Modas vs Graffiti Hóckey

1 15:10 Mamis A Caricias Del Mar vs Aguiluchas

2 15:10 1° Caballeros C Mama Esta Presa vs Casi Santos

3 15:10 1° Caballeros B Lagartos Bravo vs Jm Direcciones Hidraulicas

4 15:10 1° Caballeros A Newen Sarmiento vs Los Amigos De Tu Novia

5 15:10 Sub 17 B Coirón Vs Uocra

1 15:35 1° Damas 8° 2° Zona B Vs 2° Zona E

2 15:35 1° Damas 8° 2° Zona C Vs 2° Zona D

3 15:35 1° Caballeros C Lagartos Negro Vs Maras Escarchadas

4 15:35 1° Caballeros B Cauquen Hóckey Vs Sonidos Del Sur

5 15:35 Caballeritos 3° Puesto 3° Tabla Vs 4° Tabla

1 16:00 Mamis A Iguanas Vs Cauquen Hóckey

2 16:00 Mamis B Lagartos Mamis vs Kaisar

3 16:00 Mamis B Charitos vs Leon'S Violeta

4 16:00 Mamis C Tiro Move On vs Las Inmaduras

1 16:25 1° Damas 4° Final 1° Zona A vs Ganador 136

2 16:25 1° Damas 4° Final 1° Zona B vs Ganador 137

3 16:25 1° Damas 4° Final 1° Zona C vs 1° Zona E

4 16:25 1° Damas 4° Final 1° Zona D vs 2° Zona A

1 16:50 Mamis Repechaje 2° Zona A vs 2° Zona B

2 16:50 Sub 17 Semifinal 1° Zona A vs 2° Zona B

3 16:50 1° Caballeros Repechaje 2° Zona A vs 2° Zona B

4 16:50 Sub 17 Semifinal 1° Zona B vs 2° Zona A

1 17:15 Mamis Repechaje 2° Zona A Vs 2° Zona C

2 17:15 1° Damas Semifinal Ganador 145 vs Ganador 146

3 17:15 1° Caballeros Repechaje 2° Zona A vs 2° Zona C

4 17:15 1° Damas Semifinal Ganador 147 vs Ganador 148

1 17:40 MamisRepechaje 2° Zona B vs 2° Zona C

2 17:40 Sub 17 3° Puesto Perdedor 150 vs Perdedor 152

3 17:40 1° Caballeros Repechaje 2° Zona C vs 2° Zona B

4 17:40 Caballeritos Final 1° Tabla vs 2° Tabla

1 18:20 Mamis Semifinal 1° Zona A vs 1° Repechaje

2 18:20 1° Caballeros Semifinal 1° Zona A vs 1° Repechaje

3 18:20 1° Caballeros Semifinal 1° Zona B vs 1° Zona C

4 18:20 Mamis Semifinal 1° Zona B vs 1° Zona C

1 18:45 Mamis3° Puesto Perdedor 161 vs Perdedor 164

2 18:45 1° Caballeros 3° Puesto Perdedor 162 vs Perdedor 163

3 18:45 Sub 17 Final Ganador 150 vs Ganador 152

4 18:45 1° Damas3° Puesto Perdedor 154 vs Perdedor 156

3 19:10 Mamis Final Ganador 161 vs Ganador 164

2 19:35 1° Caballeros Final Ganador 162 vs Ganador 163

2 20:00 1° Damas Final Ganador 154 vs Ganador 156