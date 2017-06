El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017 La Asociación Promocional sigue con su certamen en Kilómetro 3

La Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde en la cancha 3 de cemento del complejo Huergo una nueva fecha del torneo Apertura en el cual toman parte las categorías Infantil, Menor, Cadete y Juvenil.

De esa manera, desde las 14 estarán abriendo la programación el partido que sostendrán Racing Comodoro y Asturiano que corresponde a la octava fecha del certamen de la rama Infanitil.

La jornada continuará durante toda la tarde completándose en total una docena de partidos.

Mañana, mientras tanto, también en el mismo escenario de juego, continuará la acción desde las 15.



PROGRAMA



Hoy en el complejo Huergo (cancha de cemento)

Cancha 3

14:00 Racing Comodoro vs Asturiano; Infantil 05-06, 8ª fecha.

14:40 CIPA vs Los Ases; Infantl 05-06, 8ª fecha.

15:20 Juanes Motos vs Casino Club 'B'; Menor, 9ª fecha.

16:00 La Súper vs Fuspu; Menor, 10ª fecha.

16:40 Transporte Gómez vs Casino Club 'A'; Menor, 10ª fecha.

17:20 La Cigarra vs El Lobito; Menor, 9ª fecha.

18:00 Juanes Motos vs Parma FC; Cadete, 7ª fecha.

18:50 Lanús vs Sport Boys; Cadete, 7ª fecha.

19:40 Arsenal vs UOCRA; Juvenil, 7ª fecha.

20:30 El Lobito vs Juan XXIII; Juvenil, 7ª fecha.

21:20 Gimnasio Laprida vs Olimpo; Juvenil, 7ª fecha.

22:10 Casino Club vs San Lorenzo Futsal; Juvenil, 7ª fecha.





