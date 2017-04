El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 27 marzo 2017 La audiencia, los actos y la campaña Los que salieron a andar y los que operan entre bambalinas. Originales formas de llamar la atención, disputas chicas en medio de situaciones graves y una brecha que asi no se cerrará.

Bestene ya camina



Pese a que en algún momento se creyó que sería el candidato de Mario Das Neves y que por ello promovía la lista celeste y blanca dentro del PJ, con la que generó una especie de pata peronista de Chubut Somos Todos, Jorge Aidar Bestene parece ya haberse resignado a que no será el elegido por el gobernador.

En función de eso comenzó su campaña a la diputación nacional desde el sector interno del PJ y fue así como la semana pasada llegó a Comodoro Rivadavia para mantener reuniones con afiliados y adherentes para tratar de recuperar algo del terreno perdido por las sangrías que tuvo tras las fallidas internas con los azules.

En un nuevo escenario el discurso es otro ya que ya no habla de traidores para referirse a quienes están en la otra lista interna, que políticamente tenía y tiene como referente al intendente Carlos Linares.

"La interna ya pasó, la conducción del partido está legitimada, y ahora hay que trabajar todos juntos para tener al mejor candidato y propuestas. Linares es un dirigente de peso, el más importante en la zona sur, así que obviamente vamos a hablar con él", aseguró Bestene, dejando la puerta abierta.



Al final se rompe



Chubut Somos Todos pudo finalmente conseguir la mayoría que necesitaba para primero desplazar a Raúl Fernández y a Edgardo Alberti, y luego designar a los nuevos secretarios Habilitado y Legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia.

Para ello recurrió a la nueva alianza legislativa que se conforma con los tres diputados mackartystas, más Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli (aunque éste no concurrió a las sesiones por cuestiones de salud), y hasta logró fracturar el bloque de Cambiemos, que igualmente entero ya había votado junto a las huestes de Jerónimo García cuando logró consagrar a Adrián López como vicepresidente primero de la Cámara.

En estas dos últimas sesiones, la especial y la ordinaria, el bloque que conduce Eduardo Conde votó dividido. Por un lado el abogado comodorense y la diputada por la cordillera, Jacqueline Caminoa, y por el otro Manuel Pagliaroni, cuyo voto fue clave para forzar un empate en la primera sesión que hizo que Arcioni torciera el fiel de la balanza para su sector y hubiera sesión el miércoles para desplazar a los dos secretarios.



Sin reproches



El apartamiento de Pagliaroni en lo que podría definirse como la decisión del bloque no mereció hasta el momento grandes declaraciones del resto de la bancada radical. Tanto Eduardo Conde como Jacquie Caminoa solo confirmaron que se abstuvieron porque si bien estaban de acuerdo en la remoción del Legislativo no querían "entregar" al dasnevismo el Habilitado porque eso era como "acceder al chantaje", por lo que fue el retaceo de fondos a la Legislatura durante los pasados meses.

De todos modos, y pese a que existe una preocupación en la nueva conducción de la UCR provincial que ejerce el comodorense César Herrera, en el bloque no habrá muchos más cuestionamientos para Pagliaroni ya que –en definitiva- habrá premios para todos.

Con su voto y posicionamiento, el diputado valletano logró que se designe a Damián Biss como secretario Legislativo y el bloque en general finalmente podrá recibir, luego de cambiarse el número de miembros de comisiones, las presidencias de Hacienda y Asuntos Constitucionales, como se les había prometido cuando votaron a favor de Adrián López.



Al fin lo logró



En Puerto Madryn hay mucha bronca porque todavía no se entiende por qué se cambió a mano única (en sentido al cementerio) la calle Paso de los libres que muchos utilizaban para acceder al centro por una vía rápida desde el norte.

Curiosamente antes de ese cambio también durante años se instalaron carteles apócrifos que indicaban que la calle era contramano para ir hacia el centro. La sospecha fue que esas señales truchas eran colocadas por el propietario de la casa de Paso de los Libres y Rawson, que tiene el privilegio de estar asfaltada, a diferencia del resto de los vecinos que siguen con ripio.

Apenas fue nombrado, el 7 de diciembre del 2016 como subsecretario de Obras Públicas de la provincia, el propietario de esa casa, Jorge Salerno, anunció que una de las primeras metas de su gestión iba a ser ordenar el tránsito en esa esquina, algo que logró dos meses después, cuando el 2 de febrero de este año consiguió la anhelada ordenanza del Concejo Deliberante que hizo mano única a su calle Paso de los Libres y derivó todo el tránsito del norte hacia las calles Yamanas o Salta.

Más allá de las complicaciones que genera que los automovilistas que venían del norte tengan que hacer ahora más de 5 cuadras para regresar o ingresar a la costanera, era muy cómico ver al propio Salerno dirigiendo el tránsito.

Luego de varios días, ya con los carteles reales y no los truchos que se sospechaba que el mismo colocaba, el arquitecto se relajó y pidió al municipio que pongan inspectores. El ya había cumplido su meta, cometido y desafío de gestión.



El superCCC



La audiencia pública del jueves, en la que la SCPL tuvo que explicar la razón del incremento en el servicio de agua y cloacas, fue como se sabe muy extensa, ya que 31 fueron finalmente los vecinos inscriptos, aunque 22 fueron los que se acercaron a dejar su opinión.

La audiencia comenzó a las 8.30 y se extendió hasta las 14:30. El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa llegó temprano y esperó tranquilo que le tocara su turno, el 19, es decir casi uno de los últimos.

Cuando fue llamado por presidencia para que ocupe sus cinco minutos, Marcelo Barab se transformó y se puso la gorra roja con la sigla de la CCC y recién así se sentó en la banca y comenzó a hablar, no sobre el aumento en sí sino sobre las políticas de Macri y la utilización de agua por parte de las petroleras.

Lo de la gorra, que funcionó como en los comics en los que un traje convierte a una persona común en superhéroe, no se sabe si fue para que esté realmente representada la CCC o para tapar la incipiente calvicie que comienza a ganar terreno en el histórico dirigente.



La actuación y las cuentas



Las integrantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia también se hicieron presentes en la audiencia y dejaron dicho y hecho lo suyo. Mientras Silvia de los Santos hizo su presentación muy firme, seria y coherente, asentada en los números que se discutían, otras integrantes de la organización optaron por hacer un poco más de acting.

"Señores de la cooperativa chorros..." dijo Cyntia Francisco, que hizo un segundo de pausa mientras todos los miembros de la SCPL empezaban a levantar temperatura, para luego agregar y completar la frase: "chorros de agua hay en toda la ciudad".

Para no ser menos, cuando llegó su turno, Zulma Usqueda, en lugar de sentarse en la banca, en silencio puso 10 frascos en el piso y micrófono en mano dijo que de esos recipientes de agua, que simbolizaban toda la que había en el planeta, solo 2 eran potables. "Solo el 2 por ciento de agua es potable", remarcó señalando los frascos.

Bien en escenificación pero mal en cálculo, porque mientras seguía promoviendo que se declare el agua como persona jurídica, todos los presentes hacían mentalmente el cálculo y si los frascos y sus correspondencias eran correctas, la cuenta final daba 20 y no 2 por ciento.



Menos reclamos



La cooperativa tardó casi 12 años en explicar en audiencia pública un incremento en el servicio ya que cuando logró que se imponga el "pass through" evitó este paso que lamentablemente se consideró como tortuoso e innecesario.

Para cumplir con las expectativas, desde la SCPL se hicieron presentes y estuvieron habilitados para hablar todos los gerentes y hasta el contador que, vaya paradoja, se llama Ezequiel Poeta, como si hubieran necesitado de un hombre que maneje las palabras para justificar en verso el incremento.

Los directivos de la SCPL estaban exponiendo pero los inscriptos y el público en general se cansó y pidió que se acorten las explicaciones que, en teoría, era lo que se reclamaba en la audiencia pública.

Cuando uno de los expositores de la cooperativa indicó orgulloso que se había logrado, por un teórico fuerte accionar, bajar el número de reclamos, desde el público alguien afirmó: "claro, bajaron porque ya no se hacen más porque la gente está podrida de que no les den pelota".





Trío los panchos



Así se los conoce, al menos desde la audiencia pública, a Luis Ferrero, Fernando Barría y Luis Velázquez, los miembros del Ente de Control de los Servicios públicos que ya tiene un año de creación y funcionamiento.

En la audiencia el único que habló fue su titular, Luis Ferrero, y utilizó casi los cinco minutos de su exposición en comentar lo que el esperado organismo hará a futuro, sin tener en cuenta que lo que debía hacer era fundamentar la posición del organismo sobre el pretendido aumento de la SCPL.

Para rematar la confesión de partes, Ferrero reconoció que al Ente le costó mucho conseguir la documentación respaldatoria del incremento y que la misma fue suministrada por la propia cooperativa, a la que debe controlar por lógica y mandato. Solo faltó que le diera las gracias por su disposición a hacerle llegar una copia.





Teléfono para Quisle



La inseguridad sigue ganando terreno en la ciudad y de manera alarmante. Los asesinatos en lo que va del año ya son 11 y pese a ello, al margen de las declaraciones, los funcionarios responsables del tema siguen jugando un macabro juego de escondidas que solo sirve para que la comunidad en general note lo poco en serio que toman una de sus demandas centrales.

En la semana que pasó, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán, tuvo que venir casi obligado a Comodoro, luego del asesinato número 11.

Entre este hecho y el encargado de Seguridad del municipio, comisario Héctor Quisle, que dio toda la impresión no quiso coordinar una reunión porque el funcionario provincial no anticipó que venía a Comodoro, quedó en evidencia que el municipio y Provincia en algunos temas siguen sin ponerse los pantalones largos.

Con solo a 100 metros de diferencia, los funcionarios provinciales y municipales jugaron al teléfono descompuesto, uno de esos entretenimientos que no sirven para nada y que solo hacen que las soluciones, que son difíciles nunca aparezcan o, lo que es peor, ni siquiera comiencen a buscarse.



La descoordinación



También hay falta de coordinación entre las agendas de funcionarios provinciales que, en las últimas semanas, generaron confusión y problemas en la prensa para realizar la correspondiente cobertura periodística. Así se generaron actividades superpuestas y horarios imposibles de cumplir ya que se informaba de la presencia y el lugar donde iba a estar el funcionario solo a cinco minutos de que comience la actividad en la otra punta de la ciudad.

Estas cuestiones son las que provocaron, junto con la superpoblación de grupos de whatsapp de comunicación, molestias en los cronistas que en muchas ocasiones por esa desorganización no pudieron llegar a las actividades.

No se sabe si es descoordinación o una coordinación con la que se busca, precisamente, que la gacetilla posterior tenga más peso que la nota que pueden realizar los periodistas por su cuenta.



El escándalo de Esquel



La conmemoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia no terminó bien en Esquel, donde se registraron una serie de cruces de acusaciones y gritos entre miembros de la Alianza Cambiemos, en el gobierno con el intendente Sergio Ongarato, y La Cámpora.

Luego del discurso de la Red por la Identidad que repudió a la pasada dictadura y pidió justicia por los 30.000 desaparecidos, en representación del gobierno municipal habló el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Junyent, quien pidió que también se rinda un homenaje a las "víctimas del proceder de las organizaciones subversivas que asolaron el país por aquellos años".

Las palabras del concejal primero desataron un murmullo incómodo para luego convertirse en gritos de repudio, sobre todo cuando pidió "una reconciliación de los argentinos, para que la memoria, la verdad y la justicia estén al alcance de todos".

Luego del acto y de las protestas de familiares de desaparecidos, las acusaciones continuaron. El diputado nacional Santiago Igon (FpV) pidió que la Alianza Cambiemos confirme o rectifique los dichos de Junyent, que fueron validados por otro concejal macrista, Diego Austin, quien pretendió hacer callar a quienes lo cuestionaban.

El intendente Ongarato también subió la apuesta cuando, en discusión callejera, dijo a quienes lo criticaban que "ustedes fueron los que pusieron a Milani al frente del Ejército", y el concejal Sergio Sepiurka exageró con un "mandaron a matar a Nisman"

Lo que se dice un papelón con el cual, desde sectores afines al gobierno nacional se insiste en reinstalar la figura de los dos demonios.



Sólo los une el himno y Macri



En Comodoro el acto del 24 de marzo no generó tantas diferencias pero sí mucho ruido entre las organizaciones que participaron de la concentración en la plaza de la escuela 83 y la posterior movilización por el centro de la ciudad.

En la plaza, los jóvenes de La Cámpora quisieron hacer imponer su cántico "Vamos a volver" y otras frases con tinte K, mientras que las otras organizaciones, más de izquierda, pretendieron hacerse fuerte con las consignas más tradicionales.

El resultado fue que muchos de los que fueron y no pertenecían a una u otra organización, no entendieron qué es lo que se estaba cantando o pidiendo porque el afán de tapar unos a otros, generó que se anulen entre sí.

Las voces sólo se unificaron cuando se mencionaba a Mauricio Macri, a quien se repudió en forma unánime, y cuando la columna se detuvo en el Concejo Deliberante, donde se entonó el himno nacional.



La reunión



Los titulares de los sindicatos de Petroleros y Camioneros, Jorge Avila y Jorge Taboada, finalmente se reunieron la semana pasada y luego de algunas frases de ocasión, terminaron sellando las paces y ajustando encuentros para luchar en conjunto por los puestos de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Los sindicalistas recordaron que la actividad en la Cuenca no solo ocupa a petroleros, sino también a camioneros y obreros de la construcción que padecen despidos, suspensiones y sobre todo lo que puede pasar a partir del jueves, si es que Nación no da respuestas en la última reunión de la mesa de Energía Chubut.

La sintonía entre Taboada y Avila no sorprende porque se viven momentos muy tensos y la situación aún puede complicarse más, pero sí el lugar donde se reunieron, que no fue otro que la sede de Pan American, la principal operadora en el Golfo y a la que, en teoría, van a paralizar a partir del 3 de abril.



Doble visión



Las reuniones en la mesa Chubut de Energía se van sucediendo y, como si fuera un reloj de arena, el tiempo va cayendo hacia el final del plazo que es el 30 ya que luego de ese día los petroleros se retiran de la mesa de negociaciones y reactivan su plan de lucha, cuya primera parada puede ser la paralización total de actividades el jueves 6 de abril.

Lo cierto es que, pese a participar en la misma mesa de reuniones, cuando estas terminan y se hace la evaluación a la prensa que busca tener esas voces, los diagnósticos y visiones de la gente del gobierno provincial y la de los Petroleros es muy distinta.

Así, mientras el ministro de Hidrocarburos Sergio Bohe interpreta que se sigue avanzando, para Jorge Avila, el del jueves pasado fue "un encuentro desastroso, y vergonzoso". El dirigente petrolero insiste en que luego del 30 se pudre todo y el funcionario en su confianza en que aparecerá la respuesta por parte de Nación, que ya avisó que no hará nada más para mejorar las condiciones.

En poco tiempo se sabrá si la razón la tiene el optimista o el pesimista que, como se sabe, muchas veces es un optimista bien informado.



A Rawson



El sábado 8 de abril se está organizando y promoviendo una gran actividad en Rawson, donde el PJ respaldará a la intendente Rossana Artero, uno de los recurrentes blancos del gobierno provincial.

La movida es impulsada por la conducción justicialista y por el intendente Carlos Linares, quien está ajustando las tuercas para que mucha gente de Comodoro esté presente en ese acto, del cual todavía no hay muchos detalles.

La intención, además del respaldo a Artero, es comenzar a gestar el apuntalamiento de la campaña Linares 2019 a la gobernación. El problema es que, al menos desde Comodoro, el encargado de organizar el viaje de militantes y vecinalistas es Emilio Sánchez.

El coordinador de las Vecinales y de "La Comodorense" sufrió un traspié cuando, vía telefónica, le confirmaba a Linares que determinada vecinalista iba a estar presente en la caravana, y que estaba hablando con ella en ese preciso momento del tema.

Linares no le creyó por una simple razón: la vecinalista en cuestión estaba sentada delante suyo y escuchando la conversación, en silencio, pero con el teléfono en manos libres.



El coordinador



En el municipio se está orquestando una nueva movida interna, que traerá aparejada –en caso de concretarse- cambios en el esquema de gobierno y organigrama. Es que el secretario de Relaciones con la Comunidad ya tendría resuelto dejar ese cargo, en el que siente que tiene mucho desgaste al tener que atender casi personalmente a mucha gente que, ya sea personalmente o por teléfono, lo cual parece que tampoco es su fuerte.

La intención de este funcionario es recuperar la figura del secretario coordinador y por eso, antes de avanzar en esa cartera que conduciría, está evaluando quién se quedará con la secretaría general. Los candidatos son dos; el suyo que es Nicolás Humpreys, y Fernando Vivas, otro coordinador que genera tantas simpatías como rechazos, pero a quien nadie le discute su disposición a arremangarse campera y pantalón cada vez que hace falta.

La palabra final la tendrá Linares, quien por ahora deja que el movimiento se demuestre andando.



Fuente: