"La búsqueda está paralizada, no puede ser que nadie haya visto nada"

Desde el 26 de enero de 2016 la familia de Nicolás Capovilla de 34 años no sabe nada de él, salvo una filmación aportada en septiembre del año pasado que ubica a Nicolás en cercanías de su hogar en la madrugada del 27 de enero, caminando.

Desde ese día su familia comenzó una incansable búsqueda, compartiendo las imágenes por Facebook, reuniéndose con personal de la Brigada de Investigaciones, saliendo en radios, diarios y la televisión, pero la causa no ha avanzado.

Lo del video es lo último que salió y no hay novedades

Según detalló a El Patagónico Cecilia, la hermana del joven,"la búsqueda está paralizada, no vemos que avance en nada, nadie se ha comunicado en este tiempo con nosotros. Lo del video es lo último que salió y no hay novedades,n o puede ser que nadie haya visto nada a la una de la madrugada en Comodoro, siendo que a esa hora hay mucha gente en el centro".

Sentimos que no tenemos ningún tipo de apoyo, queremos reunirnos para ver si se puede pedir una recompensa

Cecilia se mostró indignada porque considera que hay una nula colaboración política, "hace meses que tenemos pendiente una entrevista con Carlos Linares y siempre pasa algo y se posterga. Sentimos que no tenemos ningún tipo de apoyo, queremos reunirnos para ver si se puede pedir una recompensa por algún tipo de información o algo, pero no hay respuestas".

La hermana del joven comodorense desaparecido asegura además que "todos los días son angustiosos, por más que pase el tiempo el sentimiento no desaparece y nosotros no bajamos los brazos. Cuando fuimos a Buenos Aires nos enteramos en el Ministerio de Seguridad los protocolos de búsqueda que en la provincia se llevaron adelante meses después de la desaparición. No se hace nada, estamos abandonados. El único apoyo que tenemos es con otras familias del país que estan en la misma situación, además de la gente que comparte y difunde la búsqueda, esperamos alguna comunicación, un apoyo, algo que nos ayude a impulsar la búsqueda, no puede ser que nadie haya visto nada".