La CAI arranca la semana pensando en Estrella Norte

La Comisión de Actividades Infantiles, que lidera la zona B del torneo Federal B, iniciará hoy una nueva semana de entrenamientos con la mente puesta en la visita al colista Estrella Norte de Caleta Olivia, que será este domingo por la quinta fecha –última de la primera rueda–.

El entrenamiento de esta tarde comenzará a las 15:00. "Es probable que nos quedemos en la sede. Va a ser una semana atípica, porque en el club hay una prueba grande de jugadores que podrían llegar a venir a la pensión. Vienen cerca de 20 chicos", comentó el director técnico Nicolás Segura en diálogo con El Patagónico.

El DT "azzurro" considera fundamental conseguir los tres puntos en la ciudad del Gorosito, teniendo en cuenta que Huracán, escolta a un punto, este fin de semana tendrá descanso y el próximo comenzará la segunda rueda.

"Si ganamos el domingo, vamos a llegar al partido con Huracán con cuatro puntos de ventaja y con la tranquilidad de saber que, si le ganás, te vas a siete puntos de diferencia. Una rueda tiene 12, y si le sacás siete a alguien que seguramente va a estar peleando la clasificación, no es cosa menor", argumentó.

De todas maneras, Segura quiere enfocarse en el encuentro de este domingo, en un terreno muy complicado como el del estadio municipal de Caleta Olivia.

"Primero tenemos que ganar el partido de este fin de semana, que por la cancha no va a ser fácil. Además, es un rival que por ahí no te juega tanto, pero se te mete y trata de aprovechar alguna situación de pelota parada", advirtió.

Asimismo, reconoció: "Si acá mismo en el estadio se te hace complejo, imaginate en una cancha que no te deja jugar, sobre todo para nosotros, que intentamos jugar la pelota, que intentamos llevarla de un lado para el otro. No vamos a poder hacerlo".

La CAI ya jugó esta temporada en el estadio de Caleta Olivia y goleó 3-0, pero Segura no se aferra a ese resultado. "Contra Olimpia (por la tercera fecha) tuvimos la suerte de que no nos metieron ningún gol, nosotros lo metimos de pelota parada y se abrió, pero son partidos que pueden salir para cualquier lado", reflexionó.

En ese sentido, rescató: "Desde hace rato venimos trabajando la pelota parada. La practicamos en algunos partidos y en otros no, porque por ahí te la miran un poco. Ya nos enfrentamos tantas veces que tenés que elegir contra qué rival utilizarla, según como marcan, en zona o en hombre. Nos viene dando bastante resultado".





LLEGA PASQUALE

Y SE FUE BRITEZ

En otro orden, se confirmó que mañana a las 2:30 de la madrugada arribará el delantero Fernando Pasquale, de 28 años, para reemplazar a Franco Erro, quien se lesionó el tendón de Aquiles en la primera fecha.

Pasquale nació en La Plata, donde hizo las categorías formativas en Gimnasia e incluso firmó contrato, pero no alcanzó a debutar en Primera. Viene de jugar en Sportivo Italiano y tiene un amplio recorrido por el fútbol de ascenso metropolitano, que incluye pasos por Villa San Carlos, Deportivo Merlo, Brown de Adrogué y Atlanta.

Por otra parte, se confirmó que el volante por derecha Enzo Brítez, quien sólo fue titular en la primera fecha, se volvió a Buenos Aires por motivos particulares y su regreso es una incógnita. "No sabemos si va a volver, porque tiene un serio problema familiar. Vino y me lo comentó. Le dije que vaya, que trate de solucionarlo. Puede volver como no", admitió.