La CAI fue superior a Tiro Federal y goleó en Km 5 La Comisión de Actividades Infantiles volvió a demostrar superioridad ante su rival en el denominado Torneo Amistad de Comodoro Rivadavia. Ayer, en cancha de USMA, goleó 6-1 a Tiro Federal y suma once conquistas.

El elenco de Nicolás Segura fue inteligente para manejar el juego con criterio, siempre por abajo y sin desesperarse para buscar el momento indicado de lastimar. Tiro Federal fue un digno rival durante la primera mitad donde aguantó el encuentro bien concentrado, pero en el complemento ya se desvirtuó el juego con las conquistas tempraneras.

La apertura del marcador fue a los 6m desde los doce pasos, luego de una mano en el área, con un remate de Juan Carlos Cárdenas pero los de kilómetro 3 lograron el empate por la misma vía, y por intermedio de Emiliano Méndez.

Segura utilizó varios juveniles que no estuvieron en la primera fecha, pero el estilo de juego no cambió. Sobre los 17 desniveló el marcador Matías Carrizo y se fueron al descanso 2-1.

En el arranque del complemento, el propio Carrizo hizo una jugada individual por la izquierda y definió sin marca para aumentar la diferencia. De a poco, y con el correr de los minutos, la CAI esperó el momento para lastimar, y si bien el cuarto gol de Cárdenas fue en posición adelantada, el quinto gol de Perón y el sexto de Maximiliano Morales reafirmaron que el "Azzurro" fue muy superior a su oponente de turno.



SINTESIS



CAI 6 - TIRO FEDERAL 1

CAI: Luciano Iturrioz; Esteban Knez, Federico Leguiza, Fausto Viegas y Alexis Olima; Enzo Britez, Esteban Knez y Ezequiel Marián; Tomás Perón; Juan Cárdenas y Matías Carrizo. DT: Nicolás Segura.

Tiro Federal: Claudio Quiroga; Gonzalo Teran, Ruben Mareco, Eric Schmit y Mauricio Sugman, Jonathan Quidel , Emiliano Mendez, Matías Augustaci y Marcos Pacheco; Maicol Castro y Hugo Salinas. DT: Diego Eliacincín.

Goles PT: 6m Juan Carlos Cárdenas (C) de penal, 13m Emiliano Mendes (TF) de penal y 17m Matías Carrizo (C).

Goles ST: 4m Matías Carrizo (C),14m Juan Carlos Cárdenas (C) 35m Tomás Perón (C) y 38m Maximiliano Morales (C).

Cambios ST: Elías Méndez x Sugman, Alejandro Coronel x Quiroga, Jaime Arias x Salinas, Julián Sánchez x Emiliano Méndez y Juan Alderete x Quidel en Tiro Federal. Walter Cruz x Iturrioz, Lucas Ocampo x Viegas, Bruno Varela x Vega y Maximiliano Morales x Carrizo en CAI.

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: USMA.



