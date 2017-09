La CAI ganó un duro partido con tres goles de Orosco y sigue firme arriba

La Comisión de Actividades Infantiles venció 3-2 como local a Olimpia Juniors de Caleta Olivia, en un duro partido disputado en el estadio municipal, por la 8ª fecha de la zona B del torneo Federal B.

Con mucho trabajo, el "Azzurro" logró mantener el liderazgo y el invicto, frente a un rival que le complicó la vida y que buscaba quedar como escolta.

Fue un partido raro, cambiante, donde se quebró el invicto del arco de la CAI, que no había recibido goles hasta ayer.

La visita sorprendió de movida. A los 5 minutos, Claudio Lizarraga recibió la pelota en el área, se hamacó y definió ante un Mateo Grasso que no tuvo su mejor respuesta, para establecer el 1-0.

No le duró demasiado la alegría a los caletenses, ya que a los 8' empató el dueño de casa, con un exquisito zurdazo de tiro libre de Brian Orosco, en comba y desde cerca del vértice derecho del área, que se coló junto al primer palo a media altura. Ni llegó a reaccionar Juan Pablo Celone.

A partir de ese momento, el dominio fue de la CAI pero falló en la definición. Se lo perdieron Oscar Marchant, mano a mano, y Fernando Pasquale tras el rebote; luego nuevamente Pasquale, que no llegó a pellizcar el balón en su estirada, tras un desborde y centro de Mauro Jofré; y más tarde un cabezazo de José Chacón fue despejado sobre la línea por Fernando Juárez.

El complemento arrancó movido como el primer tiempo. A los 5', después de otro centro de Jofré, Pasquale mandó su cabezazo por arriba del travesaño, y la respuesta fue de Lizarraga, quien quedó solo frente al arquero tras un error defensivo y su remate se fue por poco.

Orosco dio vuelta el resultado a los 20'. Otro centro de Jofré, esta vez rasante, encontró al enganche que le pegó de lleno al balón para festejar.

Esta vez, el que respondió rápido fue Olimpia, ya que a los 28' Nicolás Montesino aprovechó una distracción en el fondo local y definió por arriba de Grasso para dejar las cosas iguales.

El equipo de Nicolás Segura pagó caro los errores defensivos, pero arriba fue letal. Así, a los 41' cayó un centro al área visitante y Braian Vanquinsay despejó con el puño, por lo que el árbitro Claudio Manqui cobró el penal y le mostró la segunda amarilla al defensor, que se fue expulsado.

Orosco agarró la pelota, la acomodó en el punto penal y a los 42' definió con un certero disparo al ángulo, para festejar su tercer gol personal y el del equipo comodorense.

Ya en tiempo de descuento, Leandro Hernández le pegó un codazo a Jofré y le cerró un ojo. Se armó un tumulto que no pasó a mayores, el delantero vio la roja y se escuchó el pitazo final. Así, la CAI dio otro gran paso en su carrera hacia la clasificación y ahora piensa en Jorge Newbery.





SINTESIS





CAI 3 - OLIMPIA JRS. 2

CAI: Mateo Grasso; Fernando Santos, Yamil Durán, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Matías Delgado, José Chacón y Oscar Marchant; Brian Orosco; Matías Vargas y Fernando Pasquale. DT: Nicolás Segura.

Olimpia: Juan Pablo Celone; Rolando Rivera, Franco Rojas, Fernando Juárez y Braian Vaquinsay; Nicolás Montesino, Martín Subiabre, Diego Castro y Enzo Carrizo; Claudio Lizarraga y Leandro Hernández. DT: Carlos Carrizo.

Goles PT: 5' Claudio Lizarraga (OJ) y 8' Brian Orosco (C).

Goles ST: 20' y 42' Brian Orosco (C) –el segundo de penal–; 28' Nicolás Montesino (OJ).

Cambio PT: 28' Leandro Soto por Castro (OJ).

Cambios ST: 6' Ariel Vega por Santos (C); 27' Maximiliano Morales por Vargas (C); 32' Enzo Páez por Rojas (OJ); 38' Rodrigo Marchessi por Lizarraga (OJ) y 40' Matías Carrizo por Pasquale (C).

Incidencias ST: 42' expulsado Braian Vaquinsay (OJ) por doble amonestación. 48' expulsado Leandro Hernández (OJ) por agresión.

Amonestados: Delgado, Pasquale y Vargas (C). Rojas y Carrizo (OJ).

Figura: Brian Orosco (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Claudio Manqui (Piedrabuena).