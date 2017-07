El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 julio 2017 La CAI goleó a Petroquímica y sigue acechando al "Lobo" Le ganó 4-1 como local en cancha de USMA, por la quinta fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia, y continúa en segundo lugar, a tres unidades del líder, que tiene un partido más. Matías Carrizo, quien en el final del encuentro se iría expulsado, convirtió dos goles. Los restantes del "Azzurro" fueron obra de Maximiliano Morales y Cristian García. Descontó Darío Zalazar.

La Comisión de Actividades Infantiles goleó 4-1 como local a Petroquímica, en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, por la quinta fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia, y sigue acechando al líder Jorge Newbery, que tiene un partido más.

Según se adelantó desde la Liga, el próximo fin de semana se jugarán los partidos pendientes de la tercera jornada. El único que se disputó de esa fecha es, justamente, el que Newbery le ganó 3-0 a su eterno rival Huracán. Si el "Azzurro" vence a Oeste Juniors, alcanzará al "Lobo" en lo más alto.

El compromiso arrancó con bastante intensidad y la CAI buscaba juego asociado con pases continuos, liberando a los laterales y ensanchando la cancha.

En el comienzo, el "Verdolaga" estuvo más enfocado en defender y a buscar alguna contra con la movilidad de Jorge "Popi" Lasso arriba.

Pese al esfuerzo de los de zona norte por agobiar al rival, el primer gol del "Azzurro" llegaría a pocos minutos de comenzado el encuentro. Luego de recibir una gran habilitación de Oscar Marchant, el delantero Matías Carrizo definió a un costado del arquero Leguizamón, cuando éste salía a achicar.

Los de Nicolás Segura siguieron con la posesión del balón, pero sin generar acciones de riesgo. Después el partido entró en un bache. Petroquímica presionaba en toda la cancha para que no salga limpio y a veces forzaron el error recuperando el balón, aunque no había buenas conexiones entre los de arriba y sólo con algunas pelotas parada se aproximó al arco rival.

La CAI también perdió precisión y si bien manejaba la pelota, no pudo profundizar y generar acciones de riesgo, por lo que se fue al descanso ganando por la mínima.

Las posibilidades de la visita de empatar se vieron desvanecidas al arranque del segundo tiempo. Los de Edgardo Gordillo movieron del medio y cuando la pelota le llegó a uno de los defensores, el lateral trastabilló y le dejó servida la pelota a Maximiliano Morales que enganchó hacia dentro y metió un lindo remate con comba que se metió por arriba del arquero.

Petroquímica se desesperó y no encontró los caminos para poder meterse en partido. Lo tuvo con un tiro libre Julián Bahamonde, pero Veliz se estiró bien y llegó a desviarla.

Para colmo, poco después un centro al área quedó boyando entre varias piernas y Cristian García aprovechó para darle dirección de arco, haciendo vano el esfuerzo de Leguizamón por sacarla.

El local siguió con la misma movilidad y luego de un buen desborde de Esteban Knez terminado con un buen centro atrás, otra vez apareció Carrizo para definir de pique al piso y liquidar el cotejo. Luego el partido se hizo aburrido, friccionado y sólo quedó tiempo para que Darío Zalazar coloque el descuento con un remate potente.



SINTESIS



CAI 4 - PETROQUIMICA 1

CAI: Ricardo Veliz; Esteban Knez, Yamil Durán, Fausto Viegas y José San Martín; Ariel Vega, Cristian García y Tomás Perón; Oscar Marchant; Maximiliano Morales y Matías Carrizo. DT: Nicolás Segura.

Petroquímica: Jonathan Leguizamón; Marcos Coca, Julián Bahamonde, Matías Cocha y Martín Levipani; José Contreras, Emiliano Orquera, Darío Zalazar y Guillermo Aguirre; Jorge Lasso y Maximiliano Vivas. DT: Edgardo Gordillo.

Gol PT: 6' Matías Carrizo (C).

Goles ST: 1' Maximiliano Morales (C), 9' Cristian García (C), 18' Matías Carrizo (C) y 28' Darío Zalazar (P).

Amarillas: San Martín y Ariel Vega (C). Aguirre, Bahamonde y Cocha (P).

Cambios ST: al inicio, Federico Leguiza x Viegas (C); 9' Gabriel Paredes x Conteras (P); 10' Juan Carlos Cárdenas x Morales (C) y Carlos Pisaya x Coca (P); 21' Ezequiel Marín x Marchant (C).

Incidencia ST: 40 ST expulsado Matías Carrizo (C), por doble amarilla.

Figura: Matías Carrizo (C).

Cancha: USMA (local CAI).

Arbitro: Claudio Quintana.



Fuente: