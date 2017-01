Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes - 26 enero 2017 La CAI inicia hoy una serie de amistosos en Puerto Madryn Ayer por la tarde un plantel de 23 jugadores emprendió viaje, en medio de un proceso de armado con vistas a una nueva campaña en el Federal B. Desde las 9:00, el equipo de Nicolás Segura se enfrenta a Guillermo Brown y mañana hará lo propio con JJ Moreno.

La Comisión de Actividades Infantiles se medirá hoy a las 9:00 con Guillermo Brown de Puerto Madryn, en una serie de amistosos –ya jugó tres con resultados favorables– que concluirá mañana al mediodía ante JJ Moreno, que le sirve a la CAI para ir afinando el equipo que tendrá una nueva participación en el torneo Federal B, a partir del 28 de mayo.

Un total de 23 jugadores, entre los que está incluido el defensor José Chacón (a préstamo en Unión San Martín Azcuénaga para el Federal C), partió ayer por la tarde hacia Puerto Madryn.

"La idea es ir a jugar con equipos que en teoría están por encima nuestro, dada la instancia en la que participan. De esta manera nos exigimos dentro de la cancha y vamos afinando lo que nos resta trabajar. Vamos primero con Brown, que está en una instancia superior (B Nacional). Y luego con JJ Moreno (Federal C), que se armó muy bien este año con muchos jugadores del plantel de Germinal de Rawson", expresó ayer Nicolás Segura en diálogo con El Patagónico, antes de subir al micro que lo llevaría a la ciudad del Golfo Nuevo.

Precisamente, la planificación de la Comisión de Actividades Infantiles comprende –hasta el 28 de mayo, fecha estimativa del arranque del Federal B– una serie de amistosos fuera de casa donde la brújula apunta a rivales con mayor nivel de competencia.

"La intención es medirse con equipos como Cipolletti y todo aquel que en competencia esté por encima de nosotros, de manera que nos tengamos que esforzar", remarcó Segura.

"Estamos en un proceso de armado del equipo, la base está porque se mantiene la mayoría de los jugadores que tomó parte en la última campaña. Más adelante pensaremos en incorporar algún delantero foráneo, teniendo en cuenta que no contamos con Vladimir Covalschi. Y comenzaremos a buscar un arquero", agregó el DT.

En otro orden, adelantó: "Luego tenemos el viaje a Italia –del 8 al 30 de marzo– con una delegación de 25 personas, donde vamos a llevar a los chicos de categoría 98 a participar en el torneo Citta di Arco-Beppe Viola, con la posibilidad de poder llevar cuatro jugadores de categoría 97".

