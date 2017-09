La CAI marcó la diferencia en el primer tiempo y sigue mandando

La Comisión de Actividades infantiles tuvo mayor dominio del balón y selló la victoria en el primer tiempo por 2 a 0 ante Huracán, en el partido correspondiente a la 11ª fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia.

Fernando Santos, fue el encargado de abrir la cuenta a los 5' iniciales, cuando de cabeza concretó con éxito el centro cruzado de Maximiliano Morales.

Con volumen de juego, el "azzurro" no le daba espacio al "Globo" para que pueda hacerse del balón. Y revalidaba sus aspiraciones para incrementar el marcador, de esta manera a los 17' un cabezazo de Federico Leguiza se estrellaba en el palo de Matías Andrade.

En forma esporádica, Huracán intentaba equilibrar el trámite, y sobre los 24' un cabezazo de Fabián Zúñiga, que formó parte del tridente en ataque del "Globo" junto a Gastón Mansilla y Juan Carlos Bilbao, se iba cerca del poste de Luciano Iturrioz.

El delantero de barrio Industrial volvería a tener una nueva chance a los 29', con un derechazo cruzado.

Pero en juego colectivo, la CAI marcaba la pauta y sobre los 34' Maximiliano Morales tendría un duelo ante Matías Andrade, tras una pared con Matías Carrizo, en el tramo final, el arquero del "Globo" controló en dos tiempos el disparo a corta distancia.

Huracán parecía encontrar el ritmo de juego, y el encuentro se iba volviendo parejo, hasta que a los 43' llegaría el gol de Oscar Marchant, cuando Matías Carrizo lo asistió para que el enganche la pique ante la salida de Andrade.

En bloque, el "azzurro" volvía a darle trabajo al arco del "Globo", en especial sobre el final cuando el remate de Esteban Knez , obligó al 1 a enviar la pelota al tiro de esquina.

En el complemento, Huracán buscó achicar la diferencia y le dio relevancia al banco, pero con el correr de los minutos perdió la consistencia, que tuvo como destacado un disparo sorpresivo a los 30' de Maximiliano Vivas para intentar sorprender a Luciano Iturrioz en su ángulo izquierdo.

SINTESIS

2 CAI: Luciano Iturrioz; Esteban Knez, Federico Leguiza, Fernando Santos y Leandro San Martín; Matías Delgado, José Chacón y Tomás Perón; Oscar Marchant; Matías Carrizo y Maximiliano Morales. DT: Nicolás Segura.





0 Huracán: Matías Andrade; Quimey Marchessi, José Luis Ocampo, Gonzalo Páez y Sebastián Benites, Tobías Gorosito, Marcelo Márquez y Facundo Araya; Gastón Mansilla, Fabián Zúñiga y Juan Bilbao. DT: Jorge Montesino.





Goles PT: 5' Fernando Santos y 43' Oscar Marchant.

Cambios ST: en el inicio Ezequiel Marín x Delgado (C); 10' Lucas Mandagarán x Mansilla y Maximiliano Vivas x Araya (H), 23' Lautaro Sáez x Bilbao (H); 33' Matías Vargas x Marchant (C); 41' Yamil Durán x Perón (C)

Amonestados: Gonzalo Páez (H).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Claudio Quintana.

Cancha: USMA.





> Próxima fecha: 12a

- Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.

- Petroquímica vs CAI.

- Huracán vs Deportivo Roca.

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.