Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 31 agosto 2017 La CAI rescató un punto en Valle C y ahora no está solo en la punta El conjunto de Nicolás Segura no pudo vencer al penúltimo de la tabla en el reducto de zona oeste. En un partido con escasas situaciones en los arcos, el arquero azzurro le contuvo un penal a Isaías Guzmán a los 37m del complemento para mantener el resultado sin goles. Con el empate de ayer, ahora lo alcanzó el "Lobo" que tiene un partido pendiente.

La Comisión de Actividades Infantiles y Oeste llegaron al cruce de ayer con 15 puntos de diferencia. El conjunto de Nicolás Segura era en los papeles más que su oponente, que figura en el penúltimo lugar de la tabla, pero eso fue un dato que no se vio reflejado en el terreno de juego en Valle C

Oeste se paró con cuatro hombres en el fondo, y la misma cantidad de volantes. Unos metros más adelante se movió Bellido y arriba, en total soledad, Fernando Saldaño. El DT local jugó a no perder, y buscar algún pelotazo aislado o un remate de media distancia, mientras que la CAI comenzó dominando la primera parte con un movedizo Oscar Marchant pero las situaciones claras de gol fueron muy pocas.

Apenas comenzó el partido lo tuvo el ex Huracán y Ameghino al entrar por el sector derecho del área, con pelota dominada pero su remate encontró la resistencia de Guzmán en el primer palo. Oeste contestó con un tiro de esquina de Bellido, que atravesó toda el área y se fue cerca del segundo palo cuando Iturrioz hacía vista a la pelota.

La lucha en la mitad de la cancha pudo más que la creación en ambos equipos. Si bien la CAI buscó por abajo, no tuvo profundidad y no inquieto al arquero local el resto de la primera etapa.

Sobre los 37m, la más clara fue para Oeste. Guzmán ejecutó un tiro libre al área que Saldaño conectó al arco pero los dedos de Iturrioz mandaron la pelota sobre el horizontal al córner para mantener el arco en cero.

Para el complemento salieron los mismos once, aunque a los 5m de juego salió Alejandro Saldaño (doblaba en edad a más de uno de los chicos de CAI), pero cumplió en la mitad de la cancha junto a Mercado.

Oeste no bajó la intensidad y sobre el cuarto de hora el volante Carlos Pereyra estrelló un disparo en el travesaño de Iturrioz, mientras que la CAI recién pudo inquietar a la defensa rival sobre la media hora. Prácticamente no probó al arco.

Pasados los 30m armó una buena jugada colectiva, donde Perón la terminó con una definición esquinada desde afuera del área pero el disparo fue sacado por Guzmán al córner. Sin embargo, la jugada del partido ocurrió a los 37m cuando Iturrioz lo agarró en el área a Fernando Saldaño, y Sepúlveda cobró la pena máxima. Inmediatamente fue Isaías Guzmán a patear la pena máxima pero el duelo de arqueros fue para el de CAI que le adivinó la intención y le contuvo el remate abajo a la derecha.

El empate fue el resultado acorde al juego. Poco para el líder del torneo que ahora comparte con el “Lobo” la cima de la tabla y Oeste volvió a sumar ante uno de los candidatos como lo había hecho frente a Jorge Newbery.



SINTESIS



OESTE 0 - CAI 0

Oeste: Isaías Guzmán; Brian Quidiman, José Sáez, Matías Quidiman y Facundo Rearte; Carlos Pereyra, Rodrigo Mercado, Alejandro Saldaño y Diego Barrientos; Diego Bellido; Alejandro Saldaño. DT: Marcelo Saldaño.

CAI: Luciano Iturrioz; Angel Sueldo, Federico Leguiza, Fernando Santos y Leandro San Martín; Ezequiel Marín, José Chacón y Tomás Perón; Oscar Marchant; Matías Carrizo y Maximiliano Morales. DT: Nicolás Segura.

Figura: Tomás Perón (C).

Cancha: Oeste.

Goles: no se registraron.

Cambios ST: 22m Bautista Sánchez x Marín (C), 35m Pablo Lavalle x Bellido (OJ) y 45m Martín Centeno x Mercado (OJ).

Incidencias: no se registaron.

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.



Fuente: