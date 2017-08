El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 agosto 2017 La CAI sigue imparable y se escapa en las alturas Derrotó 1-0 a Deportivo Sarmiento como visitante, con gol de Brian Orosco sobre el final, por la octava fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. Fabián Loncopán, arquero del equipo lacustre, le atajó un penal a Juan Cárdenas. El "Azzurro" continúa invicto y se alejó a cinco puntos de su escolta Newbery, que tiene su partido postergado con Ameghino. El "Depo" se mantiene tercero, aunque ahora a siete unidades de la cima.

La Comisión de Actividades Infantiles derrotó 1-0 como visitante a Deportivo Sarmiento, por la 8ª fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia.

Así, el "Azzurro", que marcha invicto, se escapó a cinco puntos de su escolta Jorge Newbery, que tiene postergado su partido con Florentino Ameghino correspondiente a esta jornada. Por su parte, el "Depo" sigue tercero, pero ahora a siete unidades de la cima.

La CAI encontró el gol de la victoria sobre el final, a los 43' del complemento, con un cabezazo de Brian Orosco, en tanto que a los 32' de la etapa inicial desperdició un penal en los pies de Juan Cárdenas, ya que Fabián Loncopán le atajó el remate.

El conjunto lacustre terminó con un hombre menos en cancha, por la expulsión del defensor Jairo Notao, mientras que en la visita vio la roja el arquero suplente Alexis Sepúlveda.

En la próxima fecha, la CAI recibirá a Newbery en un partido donde estarán en juego más que tres puntos, teniendo en cuenta que el "Aeronauta" tiene su encuentro pendiente con el último de la tabla. Sarmiento recibirá a Oeste Juniors, que ocupa el penúltimo escalón.



SINTESIS



DEPORTIVO SARMIENTO 0 - CAI 1

Sarmiento: Fabián Loncopán; Jairo Notao, Lucas Aybar, Nelson Jara y Darío Lefipán; Jonathan Ñanco, Marcos Hourcade, Bruno Lefipán y Bruno Pinto; Kendry Tejada y Leonardo Muñoz. DT: Javier Guerreiro.

CAI: Luciano Iturrioz; Gastón Santos, Federico Leguiza, Fausto Viegas y Leandro San Martín; Matías Delgado, Ariel Vega y Tomás Perón; Brian Orosco; Maximiliano Morales y Juan Cárdenas. DT: Nicolás Segura.

Gol ST: 43' Brian Orosco.

Cambio PT: 30' Sebastián Leguiza por Viegas (C).

Cambios ST: al inicio, Gustavo Cabezas por Ñanco (DS); 11' Juan Taffarel por B. Lefipán (DS); 18' Matías Vargas por Morales (C) y 43' Oscar Pacheco por D. Lefipán (DS).

Incidencias: expulsados Jairo Notao (DS) y Alexis Sepúlveda (C). 32' PT Fabián Loncopán (DS) le atajó un tiro penal a Juan Cárdenas.

Amonestados: Lucas Aybar, Nelson Jara y Bruno Pinto (DS). Juan Cárdenas y Matías Vargas (C).

Cancha: Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Guillermo Díaz.



Fuente: