El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 julio 2017 La CAI sufrió contra a Oeste pero ganó y es líder junto a Newbery El "Azzuro" se impuso con dos goles de Juan Cárdenas, mientras que el tanto del conjunto de Valle 'C' fue obra de Nahuel Neira. Con esa victoria, el cuadro Nicolás Segura alcanzó la punta, que ahora comparte con el "Lobo".

La Comisión de Actividades Infantiles venció a Oeste Juniors por 2 a 1, en uno de los partidos que completó la tercera fecha del Inicial A del fútbol de Comodoro Rivadavia. Ambos goles del "Azzurro" fueron marcados por Juan Cárdenas, mientras que empató parcialmente Nahuel Neira. En el conjunto dirigido por Nicolás Segura se fueron expulsados Tomás Perón y Yamil Durán.

El partido fue raro. El conjunto que ofició de local fue dominador exclusivo de todo el primer tiempo pero a su vez estuvo displicente a la hora de definir y tan sólo se fue al descanso 1 – 0 arriba.

En el primer minuto de juego ya tuvo la oportunidad de anotar con un remate de Maximiliano Moralez, pero la pelota dio en un compañero y se fue afuera. Igualmente, abrió el marcador rápidamente desde el punto de penal con un tiro potente de Juan Cárdenas. El árbitro decretó la pena máxima luego de que un defensor saque la pelota de la línea presuntamente con la mano. Como tiene acostumbrado, el "Azzurro" jugó con la pelota el pie para buscar los espacios y también metía pases precisos largos para aprovechar la velocidad eso delanteros. Dominó a voluntad los primeros 45 minutos, aunque dejó pasar muchas ocasiones de abultar el resultado, lo que le traería problemas en el complemento, ya que dejaban la posibilidad abierta para que la visita aproveche alguna para poner paridad.

En los primeros instantes del complemento siguió siendo mejor la CAI y Oeste presionaba e intentaba llegar como podía. Sobre los 13m, una falta infantil de Tomás Perón derivó en doble amarilla y expulsión, y cambió un poco las riendas del partido. El conjunto dirigido por Marcelo Saldaño se animó y si bien no pudo con el juego asociado, puso en aprietos por momentos al local con pelotas paradas. El local no varió en su plan y buscó generar chances con buenas conexiones entre volantes y delanteros, aunque seguían fallando en la definición. Se le complicó cuando una carambola en el área tras un centro, finalizó con el pitazo de penal para los de Valle C por una falta de Yamil Durán, que además se fue expulsado por protestar airadamente la decisión de Guillermo Díaz. El mejor jugador que había mostrado el equipo de Oeste, Nahuel Neira, tomó el balón y con un remate cruzado puso el empate a poco de menos de diez minutos para que finalice el encuentro. Fue por más, se descuidó al fondo y lo pagó. Ya en el final del partido, Oscar Marchant recibió la bola en mitad de cancha, la aguantó, enganchó y metió un excelente pase para Juan Cárdenas, que la paró y fusiló a Isaías Guzmán. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Nicolás Segura se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, compartiendo el primer lugar con Jorge Newbery.



SINTESIS



CAI 2 - OESTE JUNIORS 1

CAI: Ricardo Veliz; José Chacón, Yamil Durán, Federico Leguiza y José San Martín; Enzo Britez, Ariel Vega y Tomás Perón; Oscar Marchant; Maximiliano Moralez y Juan Cardenas. DT: Nicolás Segura.

Oeste Juniors: Isaías Guzmán; Franco Zambrano, José Sáez, Matias Quidiman y Facundo Ruarte; Adrián Flores, Agustín Chaile, Diego Bellido y Nahuel Neira; Gustavo Monserrat y Fernando Saldaño. DT: Marcelo Saldaño.

Goles: PT: 5' Juan Cárdenas (C). ST: 37' Nahuel Neira (OJ) y 42' Juan Cárdenas (C).

Amarillas: ST: 29' Fausto Viegas (C), 30' Federico Leguiza (C), 37' Nahuel Neira (OJ) y 39' Brian Quidiman (OJ).

Cambios: 15`Brian Quidiman x F. Saldaño (OJ ), 23' Fausto Viegas x Britez y Ezequiel Marín x Moralez (C) , 28' Rodrigo Mercado x Bellido (OJ) , 39' Leonel Troncoso x Flores (OJ) y 44' José Aguilar x Cárdenas (C).

Incidencias: ST: Se fueron expulsados en CAI Tomás Perón (13m) y Yamil Durán (36m). Se retiró lesionado en Oeste, Fernando Saldaño.

Figura: Juan Cárdenas (C).

Cancha: USMA.

Arbitro: Guillermo Díaz.





Fuente: