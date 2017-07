La CAI y Huracán quedaron a mano en el arranque del Torneo Federal B

El balance de Comisión de Actividades Infantiles y Huracán en el arranque del Torneo Federal B quedó en deuda para ambos equipos. En la tarde de ayer protagonizaron un pobre partido y empataron sin goles en el estadio municipal de Kilómetro 3, y comenzaron sumando un punto. Hoy completarán por la zona B, Olimpia y Estrella Norte en Caleta Olivia desde las 15.

Mucha expectativa para muy poco fútbol se vivió ayer, en el comienzo de una nueva competencia regional. La CAI tuvo chispazos y buenas intenciones de juego con Luciano Contreras por la izquierda cuando se juntó con Brian Orozco, pero perdió peso ofensivo con la salida del delantero Franco Erro en el epílogo de la primera parte. El ex Deportivo Sarmiento sintió un pinchazo en el tendón de Aquiles cuando saltó a cabecear una pelota junto al arquero Matías Llanos y eso motivó el cambio por precaución en el equipo que dirigió ayer Rodrigo Amado.

En el arranque del partido, avisó primero Huracán con un remate de Jeremías Asencio desde la medialuna, que Mateo Grasso sacó al córner por arriba del travesaño y el arquero comenzó de a poco a ser una pieza fundamental para mantener el arco en cero.

Pasada la media hora, y de un bochazo largo, Lezcano llevó peligro al área. El delantero enganchó hacia adentro, dejando en el camino a Jofré, y definió al poste izquierdo donde Grasso le desvió el disparo que llevaba destino de red.

Y a cuatro minutos del descanso llegó la infortunada jugada para Erro. El jugador saltó en el área y al apoyar sintió un pinchazo en el tendón de Aquiles, y de inmediato pidió asistencia. Su lugar lo ocupó Oscar Marchant que reapareció luego de varias temporadas en el "Azzurro", y tuvo algunas apariciones con tiros de media distancia, pero la CAI ya no tuvo en el complemento una referencia de área.

En el complemento, Huracán apretó las marcas en el mediocampo con Gorosito y con Bustos y en una subida de Benites, el centro del ex CAI dejó bien perfilado a Lucio Barroca que definió de volea, apenas desviado. El "Globo" tuvo mayor posesión de pelota en ese tramo del encuentro, pero no concretó en la red.

Sobre la media hora dio la impresión que ambos se iban conformes con la repartija de puntos más que por su actuación, pero tuvieron una chance cada uno para llevarse la victoria.

La CAI tuvo su situación con Delgado que dejó sin chance a Llanos pero salvaron en la línea, y el rebote le quedó a Marchant quien levantó la cabeza y su remate lo tapó el arquero del "Globo", mientras que a tres del final, el destino casi le sonríe a los de barrio Industrial cuando el ingresado Brian Vivas no se animó a definir de derecha, y el tiempo que utilizó en acomodarse para la zurda sirvió para la rápida reacción de Grasso que aseguró el empate, y le bajó la persiana al arco.

En la próxima fecha, Huracán recibirá a Olimpia, y la CAI tendrá fecha libre. A su vez, hará su debut Jorge Newbery como visitante ante Estrella Norte.

Cambios ST: 22m Yamil Duran x Brites (C), 26m Juan Bilbao x Lezcano (H), 38m Brian Vivas x Barroca (H), 39m Matías Carrizo x Vargas (C) y 42m Gastón Mansilla x Romero Villarroel (H).

ECOS DE VESTUARIOS

Matías Vargas (delantero de CAI): "es un punto que seguramente servirá en el final. En un torneo así, si no se puede ganar, no es malo no perder. Creo que fue parejo el trámite, nosotros tuvimos nuestras chances pero no pudimos concretar. En el complemento perdimos referencia en el área con la salida de Franco, veremos ahora con los estudios que es lo que tiene. Salí por decisión del cuerpo técnico, pero estaba bien".





Jorge Montesino (DT de Huracán): "fue un partido parejo, creo que por momentos tuvimos mayor tiempo la pelota ante un rival que juega bien, que seguramente irá a buscar la clasificación en el grupo y nosotros vamos a ir agarrando ritmo de a poco. No es malo comenzar con un empate, lo ideal siempre es ganar. Vamos a trabajar para quedarnos con los tres puntos el próximo fin de semana".