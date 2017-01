El Patagónico | Deportes - 21 enero 2017 La CAI y USMA se ponen a prueba en Kilómetro 5 Se enfrentan a las 15:00 en el césped sintético "azulgrana". El "Azzurro" se prepara para afrontar el torneo Federal B y los "Patricios" participarán por primera vez en el Federal C.

La Comisión de Actividades Infantiles y Unión San Martín Azcuénaga se enfrentarán hoy en el césped sintético de los "Patricios", en Kilómetro 5, como preparación para afrontar sus respectivos torneos.

Este amistoso, que comenzará a las 15:00, será el tercero para la CAI, que jugará el Federal B. En el primero derrotó 4-0 a Mar del Plata de Caleta Olivia y luego venció 2-0 a Jorge Newbery.

Por su parte, USMA participará por primera vez en su historia en un certamen regional, en este caso, el Federal C. Entre otros refuerzos, el equipo de Thiago Errazu sumó a Darío Yáñez (ex CAI y Florentino Ameghino) y Martín Subiabre (ex CAI y Huracán).

