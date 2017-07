La campaña empezó con curiosidades, divisiones internas y reproches

Independientes

No son pocos los que todavía recuerdan los años de posicionamientos barriales tórridos, esos en los que los vecinalistas –aun con prácticas cuestionables- hacían sentir con rigor cuando la disconformidad surgía con algunas decisiones municipales. Salvo algunos casos aislados, hoy en Comodoro se suman los referentes barriales directamente impuestos por el Ejecutivo municipal y que en la práctica operan directamente como "punteros", representando otros intereses diferentes a los que en teoría deberían encarnar. Por eso no es casual que desde la propia dirección de vecinales del municipio se encabece la agrupación que pretende posicionar a Linares 2019.

Así, la lista de vecinalistas amigos crece mes a mes, sino por convicción al menos por subsistencia y a fuerza de "contratos" municipales. La última gran adquisición en este grupo es la referente del barrio Las Orquídeas, donde casualmente habrá en breve una oferta de lotes.

De hecho, Karina Liliana Cayuman fue designada por resolución N° 1270 para cumplir funciones en el área de Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos. Claro que se trata de personal contratado y sin derecho -por ahora– al pase a planta.





De rifa

En la misma línea de fomento a los vecinalistas -más que a las vecinales–, la municipalidad acompaña a los referentes para que participen del congreso nacional de este tipo de entidades que se realizará en Jujuy durante el mes de noviembre.

Claro que son épocas de vacas flacas, dado que el norte económico de la ciudad lo marca hoy la "reconstrucción", por lo que el municipio solo puede aportar los pasajes para que cada referente emprenda el viaje, debiéndose abonar la estadía y viáticos por sus propios medios.

Claro que para no dejarlos tan desamparados, colaboran con una lista de bienes fomentando que los vecinalistas organicen una rifa para poder solventar esos costos. Así, en breve podrá adquirirse el numerito para acceder, mediante sorteo local, a premios como heladeras, lavarropas, LCD, minicomponente, Tablet, etc. Eso sí, el documento que enmarca este acompañamiento determina que el vecinalista que decida no viajar deberá reintegrar el dinero de las rifas de modo previo al Congreso.





De tractores

Desde el viernes es oficial la campaña con miras a las PASO del mes que viene y Cambiemos largó con actividades en la misma tónica nacional del timbreo. Más allá de Gustavo Menna y otros correligionarios cercanos desde antes de las definiciones, en las fotos de las caminatas de esas ultimas 48 horas puede verse por ejemplo a Javier Genta, referente de la CC-ARI que integra el frente electoral; pero no así a otros que usufructúan -o lo hicieron en la campaña anterior– el mismo sello amarillo, como Facundo Alvarez Raso, o los propios José Gaspar y Pablo Martínez, concejales en funciones por este frente.

De hecho, cuentan quienes el sábado recorrían los barrios comodorenses que mientras uno de estos dos ediles ni se acercó a preguntar en qué podía colaborar -porque le hubieran dicho que haciendo oposición desde la banca-, el segundo pidió que le aseguren un lugar en la foto para el día que puedan compartir agenda, y convencido de que es un tractor electoral preguntó además qué parte de los fondos de campaña le correspondía a su grupo. Entiéndase bien, no es que el edil quisiera armar una caja chica, sino contar al menos con unos pesos para pagar los puchos y la cervecita de los militantes que caminen ese día con él.





Control remoto

A propósito del inicio oficial de la campaña, a muchos llamó la atención que siendo Ricardo Fueyo el candidato "oficial", el viernes el PJ local se abriera para Héctor González y el sábado para Néstor Hourcade. Parece que el extitular de Chubut Deportes no tiene en agenda aún el encuentro con la militancia en su propia casa.

El hecho fue motivo de conversación en el último de los actos mencionados, donde el comentario que explicaba la situación era que mientras la interna se pobló con candidatos de la militancia y no de dirigentes (aunque estaba la senadora Nancy González), Fueyo es la excepción a la norma y por un acuerdo de mesa chica el último minuto, con lo que difícilmente haga número como para llenar ese día. Lecturas más o menos, la verdad se verá cuando se cuenten los votos y se sepa a ciencia cierta si correr con el caballo del comisario tuvo incidencia alguna, mas allá de conseguir un contrato municipal.





A dos puntas

Sin dudas Martín Buzzi es uno de los grandes ausentes en este momento político electoral del PJ local. Mientras algunos sostienen que el exgobernador optó por preservarse hasta que se terminen de aclarar las cuestiones judiciales que lo involucran, otros señalan que no se mantendrá al margen por mucho tiempo más y se lo verá asomar cabeza antes de que concluya el año. Pero hasta ahora no se deja ver ni en eventos políticos ni sociales.

Sin embargo, no son pocos los que se percataron de que los "buzzistas" sí se dejan ver dando apoyo en la interna pejotista, aunque curiosamente divididos por género: mientras a Judith Jozami, Rosa González y María José Aizpoelea se las vio acompañando a Ricardo Fueyo; Rubén Zárate, Miguel Montoya y Diego Siciliano, entre otros, fueron el sábado al Consejo de Localidad a respaldar a Néstor Hourcade.





Aparatos

Si bien los fondos de campaña deberían dividirse proporcionalmente para cada lista, hablando en el caso del PJ que es la única fuerza que atravesará internas propiamente dichas, hay algunos candidatos que corren con ventaja en términos de apoyo y que sin dudas facilitan algunos trámites en el fragor proselitista.

Ese es el caso de Héctor González, por ejemplo, quien como referente de Luz y Fuerza fue desde la propia SCPL que se avisó a la prensa local del acto que encabezaría el viernes en Comodoro. También dicen por ejemplo que Leandro Moyano no solo tendrá el aporte partidario que le corresponde -y el del gremio petrolero lógicamente-, sino que además tendría a favor la logística de Petrominera, camionetas incluidas. Habrá que ver qué opina Mario Das Neves de confirmarse el acompañamiento indirectamente oficial que supone la situación.





Con la misma moneda

A propósito de fondos y campaña, la semana que pasó hubo pase de facturas cruzadas entre Provincia y Municipio. A nivel local se cuestiona que el Ministerio de Familia que encabeza Leticia Huichaqueo se quedó con donaciones que debían llegar a Comodoro tras las inundaciones y no se descarta de hecho la posibilidad de iniciar algún tipo de presentación judicial.

El vuelto provincial por el reclamo no tardó en llegar y casi de modo simultaneo expusieron que por falta de gestión comodorense siguen sin poder instalar las 50 cámaras y el centro de monitoreo en la ciudad, esos mismos que hace varios meses ya funcionan en Madryn, Trelew y Esquel.

Sin embargo mientras Pablo Durán, titular del área de Seguridad de la provincia, se despachaba con declaraciones y twits al respecto, varios recordaron a Ana Custodio, que desde inicios de la gestión usufructuó rango y salario de delegada local de la cartera, preguntándose si los trámites que Provincia echa en falta ahora no eran inherentes a esa función. Lamentablemente, vencida por el estrés que tantas licencias médicas le había proporcionado, la ahora exfuncionaria renunció hace pocos días, con lo que ya nadie puede dar esa respuesta. ¿O sí?





Tierra de oportunidades

Otro motivo que sustenta la beligerancia entre los ejecutivos municipal y provincial es la rendición de los fondos que la ciudad administró por la emergencia, cuyo listado "transparente" exigió el gobernador en su última visita, el 7 de julio.

Si bien las alusiones oficiales al respecto son en general, en off admiten varias particularidades: los que siguen con apego los boletines oficiales ven como día a día crecen los legítimos abonos por "hora máquina", utilizadas para abrir calles y habilitar pasos cuando todavía nos tapaba el agua.

El caso es que si bien el intendente Carlos Linares anticipó hace pocos días que intentaran incluir una adenda en el convenio por los fondos para poder cubrir con ellos el pago a los trabajadores, en primera instancia deberían aplicarse solo a la contraprestacion de la maquinaria vial. Sin embargo, la extensa nómina de pagos incluye varios nombres propios no identificados como empresas o propietarios al menos de maquinaria alguna, y señalan incluso que del cruce de datos con AFIP surge que la inscripción de muchos de ellos es posterior a las inundaciones.





¿Entendió mal?

Una que está furiosa con Carlos Linares es Viviana Navarro por el voto a favor del endeudamiento. Si bien pasaron 10 días de su posición en sintonía con el oficialismo provincial, la "Negra" jura y perjura que si acompañó la nueva deuda por 32 millones de dólares fue porque el intendente le dijo que sí cuando ella le consultó.

El tema es que Linares insiste que si así fuera también se lo hubiera pedido al resto de los diputados con los que tiene llegada. Así, el pase de facturas sigue vigente y Viviana está dispuesta a demostrar que ella dice la verdad. Para eso, no duda en mostrar los mensajes de whatsapp que le mandó al jefe comunal, en los que de paso le cuestiona su preferencia por otra diputada de su bancada.

Como los comentarios están matizados con varios insultos –sobre todo a su par-, en vez de creerle los que ven esos mensajes se preguntan si en el fondo la diputada no habrá entendido mal.