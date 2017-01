La campeona de Jesús María pide que le cambien el premio

La santafesina Noelia Ponce es jinete y se consagró campeona ni más ni menos que en Jesús María, en la categoría "Criolla Argentina", sin embargo el premio generó polémica por su estereotipación del género femenino.

Ponce recibió 6.500 pesos, un presente, una estadía en Pampa Linda y una cocina, lo que llamó la atención y generó reacciones en las distintas redes sociales por el sexismo que acarrea.

Los varones jinetes no suelen recibir elementos para el hogar. El año pasado, por ejemplo, los campeones recibieron una rastra de plata con apliques de oro y cinto de cuero, además de una recompensa económica mucho más abultada de 45 mil pesos, según informó La Voz del Interior.

Noelia Ponce también salió campeona el año pasado. Aquella vez también le dieron una cocina de regalo. "El año pasado también me regalaron una cocina. Así que no sé qué voy a hacer con otra. Hablé con el presidente del festival para ver si me lo podía cambiar por otra cosa, una heladera. Me dijo que iba a hablar", contó al medio cordobés. Ponce relató que, para colmo, no le gusta cocinar.

El presidente del festival de Jesús María, Nicolás Totti, dijo que la joven podrá cambiar el premio, que es el que proponen los patrocinadores del evento. Consultado por el tipo de premio que otorgan a las mujeres, que refuerza estereotipos, Totti reconoció que no lo habían pensado. "Ni lo habíamos pensado. Quizás ahora que me lo dicen lo podemos pensar", dijo a Mitre.