El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 23 abril 2017 "La candidatura de Carrió es una muestra de la solidez de Cambiemos" Esta semana, luego de reunirse con el presidente Mauricio Macri para renovar apoyos mutuos y delinear estrategias electorales, Carrió se encontró con Rodríguez Larreta, quien quedó convertido ahora en su socio directo frente a los comicios en la Capital.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que "es un orgullo que Elisa Carrió sea nuestra candidata en la Ciudad" y remarcó que "su candidatura es una muestra más de nuestro trabajo en equipo" y de la "solidez" de la alianza Cambiemos.

"Es un orgullo que sea nuestra candidata en la Ciudad, trabajamos muy bien juntos", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que el desembarco de Carrió encabezando la lista del PRO en Capital redundaría en más y mejores lugares en la nómina de candidatos para la Coalición Cívica, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, Larreta dijo que "es razonable que todos los partidos de Cambiemos aspiren a participar en las listas", aunque aclaró que "esa discusión ni siquiera empezó".

"La candidatura de Carrió es una muestra más de nuestro trabajo en equipo, Cambiemos no voló por la aires como algunos decían y está más sólido que nunca", agregó en declaraciones a radio Mitre.

Sobre la resolución de los cortes de calles producto de las manifestaciones de organizaciones sociales y políticas, el jefe de Gobierno priorizó la idea de "dialogar siempre" y que esa voluntad tiene como límite "una situación de violencia".

"Tengo muy buen trabajo en equipo con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y trabajamos muy bien en el traspaso de la Policía Federal y vemos que desde el 1 de enero hubo un cambio de actitud en la fuerza, con más presencia, tratando de evitar cortes chicos", afirmó.

En cuanto a la denuncia de Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por enriquecimiento ilícito, el funcionario prefirió no opinar al señalar que "es un tema que impulsa ella", y con respecto a la polémica sobre los cambios en el INCAA impulsados por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, manifestó su "apoyo a su gestión" por ser "un gran dirigente".

Esta semana, luego de reunirse con el presidente Mauricio Macri, para renovar apoyos mutuos y delinear estrategias electorales, Carrió se encontró con Rodríguez Larreta, quien quedó convertido ahora en su socio directo frente a los comicios en la Capital, luego de que la líder de la Coalición Cívica confirmara su candidatura en la Ciudad.

Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) aseguró que la renuncia de Martín Lousteau a la embajada en Estados Unidos para competir en la ciudad de Buenos Aires no fue el motivo que precipitó su postulación porteña, en lugar de la candidatura bonaerense para la que se barajaba su nombre.

"Lo de Lousteau no tuvo nada que ver", subrayó Carrió y aclaró que su postulación se definió "antes" de la dimisión del ex embajador.



"SURGIO DE UN ACUERDO"



"Cuando el Gobierno recuperó aire, dijimos: 'Ya no es necesario' (una candidatura suya en la provincia)", reveló y reiteró que su candidatura porteña "surgió de un acuerdo con (Mauricio) Macri y (Horacio) Rodríguez Larreta".

"No podemos estar pendientes de los gustos de un niño", disparó sobre Lousteau cuando le consultaron, en otra entrevista en el diario Clarín, si por haber sido el embajador designado por el Gobierno en Estados Unidos no correspondería habilitar las internas para que pueda competir por el oficialismo.

La líder de la Coalición Cívica aclaró que no tenía voluntad de enfrentar una posible PASO bonaerense en Cambiemos y que su salud no le hubiera permitido una campaña en la provincia de Buenos Aires.

Aseguró que aceptará las sugerencias del consultor "si son inteligentes", pero destacó: "Lo que no va a haber con él es contacto físico. Yo no creo en los encuestadores ni en la sociedad de la imagen", dijo a Clarín.

La diputada le dedicó también una frase a Cristina Kirchner, quien espera la autorización del juez Claudio Bonadio para viajar a Europa y ayer estaba con Alicia Kirchner en la residencia de la gobernadora cuando se produjeron los incidentes que dejaron al menos cuatro heridos.

"Creo que ahora se va de viaje. Eso es lo que no me parece bien", reprochó Carrió.



Fuente: