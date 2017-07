La carta de los limpiavidrios de Rosario a Messi

Lionel Messi se casa con Antonella Roccuzzo este viernes en el City Center de Rosario y horas antes del evento un grupo de limpiavidrios que trabaja en la zona le escribió una insólita carta para poder trabajar durante la boda.

"Lionel, hermano, te escribimos porque no creemos en las casualidades. Que te cases en la esquina en la que nosotros laburamos todos los días, es para nosotros motivo de orgullo. Pero también de preocupación", anuncia el texto firmado por Limpiavidrios Unidos de Rosario, una cooperativa que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep).

En la carta indican que debido al operativo de seguridad montado en la zona, les preocupa no poder desarrollar sus tareas y advierten: "Y si no trabajamos, nuestra familia no tiene cómo parar la olla. Es por eso que te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos llevar adelante nuestra tarea con normalidad. Somos simples laburantes, y laburar es lo único que queremos".

