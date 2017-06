La Casa del Chubut presentó la campaña de Donación Voluntaria de Sangre que se llevará a cabo este jueves, de 9 a 15, en la representación chubutense en Capital Federal, ubicada en Sarmiento 1172, a metros del Obelisco.

La propuesta es organizada de manera conjunta con la Fundación Dale Vida y las otras representaciones provinciales en Buenos Aires.

La presentación fue presidida por la presidenta de la Fundación Dale Vida, Silvia Arreghini, y por la titular del Area de Servicio Social de la Casa del Chubut, Laura Bravo, acompañadas por referentes de las otras representaciones provinciales que funcionan en Buenos Aires.

La Red de Servicios Sociales y de Salud de las Casas de Provincias está realizando una serie de actividades de bien público con beneficios no sólo para las instituciones de la Capital Federal, sino también y fundamentalmente para diferentes organizaciones sociales y sanitarias del interior del país.

Arreghini y Bravo destacaron la necesidad de generar mayor conciencia en la gente acerca de la importancia de donar sangre, para que todos los hospitales públicos y las clínicas privadas del país cuenten con sus correspondientes Bancos de Sangre que les permitan enfrentar con los debidos recursos las distintas emergencias y contingencias de carácter sanitario que se presentan de manera cotidiana en las diferentes regiones de la Argentina.





DONAR SANGRE

SALVA VIDAS

Asimismo, se informó que cualquier persona puede donar sangre que tenga entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías.

La donación de sangre se puede realizar cada 8 semanas mientras que la donación de plaquetas se puede realizar cada 72 horas.

Desde la Red de Servicios Sociales y de Salud de la Casas de Provincias se recordó que aquellas personas interesadas en donar sangre durante la jornada deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI), preferentemente haber desayunado de manera previa y también haber dormido la noche anterior un mínimo de 6 a 8 horas.

La donación de sangre es una necesidad permanente para los diferentes hospitales e instituciones sanitarias del país: no puede fabricarse, no se compra ni se vende, sólo se obtiene de personas solidarias que la donen para ayudar a vivir a quienes la necesitan. Es un acto anónimo, voluntario y altruista, y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado.