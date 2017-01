La CGT analiza las medidas que tomará por los últimos despidos

La Confederación General del Trabajo (CGT) podría adelantar una reunión prevista para fines de este mes de su Consejo Directivo, máxima instancia decisoria de la mayor central sindical argentina, debido a "la situación de emergencia" provocada por despidos en un escenario de "recesión" económica.

El triunvirato que dirige la CGT, integrado por los dirigentes Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, cuestionó ayer esas cesantías y adelantó que se podría convocar a la reunión del consejo ante "la situación de emergencia".

Schmid explicó a Télam que para emitir ese diagnóstico, de "profundización de cesantías y suspensiones", se basaron en "información que llega de nuestras regionales y sindicatos confederados en todo el país" y precisó que los sectores más afectados son el "textil, el calzado, el seguro y el metalúrgico, que ya viene con problemas del año pasado".

El Consejo Directivo de la CGT es el órgano máximo de decisión de la central de trabajadores, donde se encuentran representados todos los gremios que integran la confederación. Ese órgano está facultado para darle mandato a la conducción a los efectos de pedir una reunión informativa con los ministros del área o bien declarar un plan de lucha.

Schmid aseguró que el triunvirato cegetista está "unido" en el reclamo.

"Calculo que a finales de enero se reuniría el consejo directivo pero si se profundiza la situación habrá una reunión de emergencia", dijo.

La CGT manifestó el miércoles que las cesantías y suspensiones en varios rubros industriales "atentan contra la paz social" y "violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo de 2016", según una nota firmada por el propio Schmid.

"A fines de 2016 las principales cámaras empresarias, la CGT y el Gobierno firmaron un acuerdo para evitar situaciones conflictivas hasta que se reactive la economía. Es llamativo que mientras se anuncia una revisión de los costos laborales y una reducción de los tributos continúe habiendo cesantías", indicó el comunicado firmado por Schmid.

Carlos Acuña, también en diálogo con Télam , fue crítico con el gobierno al sostener que "se dedican a hacer publicidad por televisión diciendo que todo está bien: yo me canso y me indigna ver que todos los funcionarios del gobierno dijeron que (Alfonso) Prat Gay era el mejor ministro de Economía pero lo echaron".

Acuña sostuvo también que se cansó "de intentar hablar con funcionarios del Gobierno" y criticó al nuevo titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya que "empezó mal", porque "habla y dice que los costos laborales son altos".

"¿De qué costos habla si el aporte a la obra social es diferido; y también son aportes de trabajadores los que son para jubilación y sindicato?" se preguntó Acuña, también diputado provincial bonaerense por el Frente Renovador.

"La verdad es que es tremendo que aumenta todo y aún no pasó una semana de comenzado el año", sostuvo el dirigente, y afirmó que "con las buenas intenciones no alcanza, porque más allá de que nos atiendan o no, debe haber respuestas concretas que es lo más importante, porque si fuera así, uno no tiene necesidad de hablar".

Acuña aseveró que el comunicado emitido ayer por Schmid es "la opinión del triunvirato" y agregó que los tres dirigentes de la CGT están "comunicados permanentemente".

Más temprano, Héctor Daer denunció, en diálogo con radio Latina: "hay una irresponsabilidad muy grande de sectores empresariales que eluden su responsabilidad social en estos momentos que vive el país", al incumplir el acuerdo de la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno para evitar despidos.

Además, reiteró su rechazo a las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la necesidad de bajar los denominados impuestos al trabajo, al sostener enfáticamente que "no son impuestos sino que se trata del financiamiento de la seguridad social".

"No puede llamar ridículos los impuestos al trabajo, porque no son impuestos, y porque lo ridículo que llama él es lo que financia la salud y el sistema jubilatorio", manifestó.