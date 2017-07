El Patagónico | País/Mundo - 14 julio 2017 La CGT convocó a una marcha contra Macri para después de las PASO

Tras el desalojo y represión en la planta de Pepsico en Vicente López, la CGT convocó a una nueva marcha "en repudio a lo ocurrido". En una conferencia de prensa en la central obrera, el triunvirato cegetista anunció la convocatoria a una movilización para el próximo 22 de agosto.

Juan Carlos Schmid, titular del sindicato de dragado y balizamiento, sostuvo que la situación económica "no se resuelve con un bastón sino que se resuelve en una mesa". En ese sentido, el gremialista le transmitió a los "compañeros" de Pepsico "nuestra solidaridad" y señaló que "lo ocurrido es responsabilidad del Poder Ejecutivo".

La reunión de la CGT estaba pautada con anterioridad a lo sucedido en la planta de Vicente López, por lo que los triunviros aprovecharon la convocatoria con la prensa para alertar al Gobierno por la intervención en sindicatos que en estos momentos asciende a cuatro.

En ese contexto, Héctor Daer sostuvo que para que "no termine pasando lo que sucedió en el SOMU" la CGT está a la espera de "un plazo perentorio para que sean totalmente normalizados". Asimismo, Daer sostuvo que "no vamos a permitir la desregulación de los trabajadores".



