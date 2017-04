El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 04 abril 2017 La CGT cruzó al Presidente y pidió que denuncie quiénes son las "mafias" Los tres líderes de la central obrera salieron a fustigar los dichos de Macri en los que se expresó de forma despreciativa sobre las marchas en su contra y calificó de "mafiosos" a los dirigentes gremiales.

A días del paro general del 6 de abril, la CGT explotó tras las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien habló de la existencia de "mafias" dentro del sindicalismo -además otros sectores- y que tras la movilización del pasado sábado en apoyo al Gobierno destacó que la convocatoria fue "sin micros, ni choripán".

Los tres líderes de la central obrera salieron a fustigar los dichos de Macri. Carlos Acuña lo desafió a "denunciar" a las "mafias" que dice que existen dentro del sindicalismo. "Lo tiene que denunciar, si las hay. ¿A qué se refiere cuando dice así? Yo creo que las mafias están en el empresariado. Si él dice eso, yo digo que las mafias manejan las economías del país", subrayó el dirigente sindical.

En declaraciones a radio El Mundo, el integrante del triunvirato de la CGT señaló: "¿Quiénes hacen los grandes contratos millonarios? Los empresarios". "Nosotros somos parte de la sociedad, nadie es casto y puro. Ahora, ellos son castos y puros. Qué casualidad, dirigentes gremiales hay presos, pero ni políticos ni empresarios hay presos, son todos buenos", resaltó.

En tanto, cruzó al Presidente tras sus dichos sobre que la marcha del sábado en apoyo al oficialismo había sido "sin colectivos, ni choripán". "Que se coma un choripán no es ninguna deshonra", indicó Acuña y sostuvo: "A mí me da lástima lo que dice el Presidente, la verdad, es que es tan bajo".

El dirigente sindical consideró, al respecto, que "si los argentinos van a una movilización por el choripán es porque las cosas están mal". "Yo le recomendaría al presidente que se coma un choripán, que son ricos; no es ninguna deshonra comerse un choripán", agregó.



SALPICADO POR ESCANDALOS



Por su parte, Juan Carlos Schmid resaltó que el Presidente "ha estado involucrado en escándalos que salpican a su gobierno y que no han dejado en claro el entramado de negocios detrás del Poder Ejecutivo".

Según advirtió, hay "mucha tela para cortar" dentro de la Casa Rosada con los "negociados de corrupción y penetración de intereses económicos en el ejercicio de la política", antes de investigar a otros sectores.

Schmid se refirió así a los dichos del mandatario nacional, que este lunes en un acto en la Casa Rosada afirmó que su gobierno no aceptará "más comportamientos mafiosos en la Argentina" y, en ese marco, nombró a los sindicatos.

Tras reunirse con dirigentes sindicales de Rosario, donde se ultimaron detalles del paro, el integrante del triunvirato cegetista consideró que se trató de otra "frase poco feliz y peligrosa" del jefe de Estado, como la de este fin de semana sobre que la participación de la marcha del sábado a favor del oficialismo fue sin "colectivos ni choripanes".

"Nosotros como movimiento sindical movilizamos a nuestros compañeros, ponemos todos los recursos al servicio de esa protesta. Uno se siente orgulloso, no está haciendo nada malo. En todo caso ese aporte económico y ese gasto los ponen los sindicatos confederados, no tenemos que rendir cuantas ni al Ejecutivo ni a ningún sector de la sociedad", destacó Schmid.

El dirigente sindical, a la vez, rechazó que el paro nacional del próximo jueves sea una "movida destituyente", como plantea el oficialismo, y se quejó de que ante cada medida de fuerza los gobiernos "salen con el mismo verso". "Deberían ser más originales a la hora de buscar argumentos", ironizó el líder de la CGT.



ACOMPAÑAMIENTO



Asimismo, Héctor Daer sostuvo que la marcha del sábado último en apoyo al Gobierno fue "importante pero no debe confundirnos" porque "se perdieron trabajos en el sector industrial, hay más desempleo y pobreza y menos actividad económica".

En vísperas del primer paro nacional impulsado por la CGT contra el gobierno de Cambiemos, el también diputado nacional del Frente Renovador (FR) estimó que "la sociedad el día 6 nos va a acompañar" y agregó que "lo que discutimos es si este rumbo genera más vulnerabilidad social o no".

A ser consultado sobre la posibilidad de que el paro convocado para este jueves sea el último, evaluó que es "muy difícil saber si es el último paro" y abogó porque el Gobierno tenga luego de la huelga "una visión objetiva de los datos oficiales".

"Ojalá que el rumbo sea otro, y que discutamos cómo crecemos y no cómo nos achicamos", agregó.

Respecto de la marcha en apoyo del Gobierno, Daer dijo que "hay gente a la que le va bien con este modelo económico", en referencia a quienes se manifestaron el sábado pasado, y añadió que "si fueron a apoyar al Gobierno porque creen que el rumbo es el correcto, me parece bien".

"Esta marcha no debe confundirnos porque si no, se deja de ver la realidad. Lo que le decimos al Gobierno es que sí durante el año pasado se perdieron puestos de trabajo en el sector industrial, hay menos poder de comprar, hay más desempleo y pobreza y menos actividad económica, es un espiral descendente", analizó.

Daer se refirió también a los dichos del presidente Mauricio Macri, quien resaltó que la manifestación del sábado haya sido "sin que haya habido colectivos y choripán".

"Me parece que no está bien decir que vinieron sin colectivos ni choripanes. Hay gente que vive en el conurbano y no conoce el Obelisco, y no porque lo niegue sino porque no se puede movilizar. Si uno ve la foto hasta donde llega su vista, tiene un horizonte muy próximo", finalizó.



